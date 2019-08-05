2019-08-05T15:20:37+03:00
Общество

Более 20 животных проверили на бешенство за прошедший месяц в Тверской области

Вирус обнаружился лишь у одного
Ольга ТРОФИМОВА
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На вирус проверяли диких и домашних животныхНа вирус проверяли диких и домашних животныхФото: Елена ВАХРУШЕВА
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В июле 2019 года в Тверскую межобластную ветеринарную лабораторию доставили паталогический материал от 24 животных для исследования на бешенство. Специалисты проверяли на вирус кошек, собак, лис, ежей и даже шиншиллу.

В одном случае результат исследований оказался положительным. Вирус бешенства нашли у домашней собаки, принадлежавшей жительнице деревни Барыково Барыковского сельского поселения Кашинского городского округа.

Собака заразилась смертельным заболеванием несмотря на сделанные прививки.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области напоминают, что бешество является опасным инфекционным заболеванием. Лечение от него не разработано. По закону все собаки подлежат обязательной вакцинации против бешенства, кошки – по желанию владельца.

Для человека после контакта с больным животным необходимо введение специальной вакцины не позднее 14 дней от момента укуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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