2019-07-19T15:55:38+03:00
Общество

Домашняя собака заболела бешенством в Тверской области

Случай зарегистрирован в Кашинском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области бешенством заразилась домашняя собакаВ Тверской области бешенством заразилась домашняя собакаФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Бешенство у домашней собаки выявили специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории, подведомственной Россельхознадзору.

- Годовалая домашняя собака по кличке Герда, принадлежавшая жительнице деревни Барыково Барыковского сельского поселения Кашинского городского округа, пала в ночь с 14 на 15 июля, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Согласно сопроводительным документам у животного наблюдались атаксия и затрудненный прием воды. Вместе с тем питомец был вакцинирован от бешенства.

Специалисты отмечают, что с начала года этот случай в регионе стал 16-м по счету.

Полученные результаты анализов были направлены в ФГБУ "ЦНМВЛ» по системе Раннего Оповещения, в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в Главное управление "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области и в региональное Управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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