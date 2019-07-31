Объявлен повторный аукцион на строительство новой гребной базы в Твери

31 Июль 23:44 2019-07-31T23:44:39+03:00

Новый гребной центр появится в следующем году. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

Изменить размер текста: A A

Объявлен повторный аукцион на строительство нового спортивного центра по видам гребли на Волге В Твери. Предыдущий аукцион не смог определить подрядчика, так как на торги никто не заявился. Новый аукцион завершится 8 августа.

Работы по строительству планировали начать уже в этом году и завершить в 2020-м. Напомним, новый спортивный центр по видам гребли будет располагаться в районе Борисоглебской пристани на Волге (спортшкола олимпийского резерва имени Антонины Серединой). Гребная база будет одноэтажной. Общая площадь здания займёт 1700 кв. метров. Строительство гребного центра входит в региональную стратегию развития физкультуры и спорта на период до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU