2019-07-31T23:44:39+03:00
Спорт

Объявлен повторный аукцион на строительство новой гребной базы в Твери

На предыдущий конкурс заявок не пришло
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Новый гребной центр появится в следующем году. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской областиНовый гребной центр появится в следующем году. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области
Изменить размер текста:

Объявлен повторный аукцион на строительство нового спортивного центра по видам гребли на Волге В Твери. Предыдущий аукцион не смог определить подрядчика, так как на торги никто не заявился. Новый аукцион завершится 8 августа.

Работы по строительству планировали начать уже в этом году и завершить в 2020-м. Напомним, новый спортивный центр по видам гребли будет располагаться в районе Борисоглебской пристани на Волге (спортшкола олимпийского резерва имени Антонины Серединой). Гребная база будет одноэтажной. Общая площадь здания займёт 1700 кв. метров. Строительство гребного центра входит в региональную стратегию развития физкультуры и спорта на период до 2024 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24