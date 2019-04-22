Гребную базу в Твери начнут строить в конце лета

СЕГОДНЯ 20:46 2019-04-22T20:46:38+03:00

Гребная база появится в городе к 2020 году ФОТО: областной спорткомитет

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Проект гребного центра в районе Борисоглебской пристани на Волге уже прошел госэкспертизу. Строить базу будут на деньги из областного бюджета, средства для этого уже зарезервированы.

Гребная база будет одноэтажной. Общая площадь здания 1700 кв. метров. Внутри разместятся три тренажерных зала, бассейн для академической гребли, комфортные раздевалки и душевые, столовая и комнаты для тренерского состава.

По словам главы областного спорткомитета Андрея Решетова, реализация проекта начнется в конце лета.

ИСТОЧНИК KP.RU