Футбольный центр, гребную базу и новый спорткомплекс построят в Твери

СЕГОДНЯ 18:30 2019-03-12T18:30:40+03:00

Утверждена региональная стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

А на Центральном стадионе расположится спортивный кластер с секторами для занятий разными видами спорта

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На заседании правительства Тверской области утверждена региональная стратегия развития физкультуры и спорта на период до 2024 года.

Согласно документу в Твери планируется построить несколько спортивных объектов: многофункциональный спорткомплекс, футбольный центр, гребную базу на Волге. Кроме того на Центральном стадионе предполагается расположить легкоатлетический манеж с беговыми дорожками, секторы для прыжков в высоту, толкания ядра, универсальные игровые площадки и другие элементы.

По сообщению правительства региона, на реализацию стратегии планируется направить свыше 9,2 млрд рублей, из них более 8,3 млрд – средства областного бюджета. При выделении дополнительного финансирования из федерального бюджета средства на эти цели могут увеличиться до 18,7 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU