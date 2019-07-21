О дворняжке Люси, сброшенной с балкона в Тверской области, пришли первые вести из благотворительного фонда

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-21T13:58:35+03:00

С собакой, которую, объединившись, спасал весь город Нелидово, сейчас всё хорошо

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К нелидовским зоозащитникам, спасшим милую дворняжку Люси от смерти, пришли первые вести из благотворительного фонда, где собака нашла приют.

Напомним, ушастую дворняжку скинул с балкона собственный хозяин. Благодаря упорству зоозащитников из объединения "Бездомные животные г. Нелидово" она, получив перелом позвоночника, осталась живой. Силами неравнодушных людей на операцию собрали гораздо больше ста тысяч рублей. Из-за травмы Люси сможет передвигаться только на инвалидной коляске. Но ей ещё раз повезло - собаке нашли место в специализированном благотворительном фонде, где ей дают должный уход и проводят реабилитацию.

- Мы в постоянном контакте с работниками фонда. У Люси всё хорошо. Сейчас она находится в стационаре фонда, т.к. ей необходим постоянный контакт с человеком и уход, - сообщили активисты зоозащитной группы. - Ожидаем, когда её можно будет поставить на коляску. Тогда она сможет гулять и вести активный образ жизни. Спасибо всем, кто помог ей выжить! Спасибо вам, люди!

Люси находится в постоянном контакте с людьми. Фото: "Бездомные животные г. Нелидово"

ИСТОЧНИК KP.RU