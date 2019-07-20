На фестивале "Нашествие" в Тверской области загорелся мусорный контейнер

20 Июль 23:02 2019-07-20T23:02:49+03:00

Случайных зевак пожарные близко к огню не подпустили Фото: Альберт БОЙКОВ

Огнеборцы МЧС сработали оперативно и не допустили чрезвычайной ситуации

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На фестивале "Нашествие", проходящем в Конаковском районе, произошло небольше ЧП. Вечером второго концертного дня, 20 июля, загорелся контейнер для сбора мусора.

Огнеборцы МЧС среагировали оперативно и справились с происшествием. Огонь был потушен. Случайных зевак пожарные близко к огню не подпустили. Пострадавших нет.

Напомним, 20-й юбилейный фестиваль "Нашествие" проходит с 19 по 21 июля в Большом Завидово. Хедлайнерами заключительного дня станут коллективы "Алиса", "Калинов мост", "Чиж и К" и "Сплин".

Сегодня, 20 июля, интервью журналистам дали Вадим Самойлов и Борис Гребенщиков, признавшийся Твери в любви.

ИСТОЧНИК KP.RU