На фестивале "Нашествие" в Тверской области загорелся мусорный контейнер
На фестивале "Нашествие", проходящем в Конаковском районе, произошло небольше ЧП. Вечером второго концертного дня, 20 июля, загорелся контейнер для сбора мусора.
Огнеборцы МЧС среагировали оперативно и справились с происшествием. Огонь был потушен. Случайных зевак пожарные близко к огню не подпустили. Пострадавших нет.
Напомним, 20-й юбилейный фестиваль "Нашествие" проходит с 19 по 21 июля в Большом Завидово. Хедлайнерами заключительного дня станут коллективы "Алиса", "Калинов мост", "Чиж и К" и "Сплин".
Сегодня, 20 июля, интервью журналистам дали Вадим Самойлов и Борис Гребенщиков, признавшийся Твери в любви.
ИСТОЧНИК KP.RU
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