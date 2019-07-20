2019-07-20T23:02:49+03:00
Общество

На фестивале "Нашествие" в Тверской области загорелся мусорный контейнер

Огнеборцы МЧС сработали оперативно и не допустили чрезвычайной ситуации
Альберт БОЙКОВВиктория ТУШКОВА
Поделиться:
Случайных зевак пожарные близко к огню не подпустилиСлучайных зевак пожарные близко к огню не подпустилиФото: Альберт БОЙКОВ
Изменить размер текста:

На фестивале "Нашествие", проходящем в Конаковском районе, произошло небольше ЧП. Вечером второго концертного дня, 20 июля, загорелся контейнер для сбора мусора.

Огнеборцы МЧС среагировали оперативно и справились с происшествием. Огонь был потушен. Случайных зевак пожарные близко к огню не подпустили. Пострадавших нет.

Напомним, 20-й юбилейный фестиваль "Нашествие" проходит с 19 по 21 июля в Большом Завидово. Хедлайнерами заключительного дня станут коллективы "Алиса", "Калинов мост", "Чиж и К" и "Сплин".

Сегодня, 20 июля, интервью журналистам дали Вадим Самойлов и Борис Гребенщиков, признавшийся Твери в любви.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Нашествие-2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гала-концерт «Россия слагалась из наших имен», посвящённый Андрею Дементьеву, прошёл в Твери
В Твери изменена схема движения на двух улицах в связи с грядущим закрытием Бурашевского путепровода
Вадим Самойлов на "Нашествии" в Тверской области не стал комментировать своё отношение к повышению пенсионного возраста
На участке Тверь – Москва возникли задержки в движении пригородных поездов
Памятную доску Андрею Дементьеву открыли на здании Тверского госуниверситета
Нетрезвый водитель "Ауди" едва не снёс опору ЛЭП в Тверской области
Юбилей автора песни «Где же вы теперь, друзья-однополчане?» отметят в Твери
Подключён к сети первый энергоблок Калининской АЭС в Тверской области
Любителей народного пения приглашают на мастер-класс в Твери
На "Нашествии" в Тверской области в этом году чисто
Всероссийская акция #ДоброВСело посетила Кашинский район Тверской области
Жители Твери смогут повлиять на формирование программы Дня города
В третью смену в детских лагерях Твери отдохнет 1771 ребенок
Под Тверью за несколько минут сгорел пассажирский автобус, пострадавших нет
На трассе М-9 "Балтия" в Тверской области легковушка врезалась в фуру
За первое полугодие в Тверской области уничтожили почти 45 тонн "санкционных" яблок
Дачу петербуржца обокрали в Тверской области