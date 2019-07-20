Вадим Самойлов на "Нашествии" в Тверской области не стал комментировать своё отношение к повышению пенсионного возраста
Одним из хэдлайнеров второго концертного дня фестиваля "Нашествие" стал Вадим Самойлов. Он не только выступил, но и побеседовал с журналистами на пресс-конференции.
Среди прочего Вадиму Самойлову задавали остросоциальные вопросы, в частности о его отношении к пенсионной реформе.
- К повышению пенсионного возраста отношусь никак, - ответил артист.
Известно, что основатель "Агаты Кристи" принимает участие в благотворительных концертах и акциях.
- Это нормально - помогать людям, если ты можешь, если есть такая возможность, - сказал Вадим Самойлов.
А вот сам на концерты артист, по его словам, не ходит - не хватает времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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