2019-07-20T23:43:50+03:00
Общество

Борис Гребенщиков на "Нашествии" признался в любви к Твери

Журналисты побеседовали с легендарным артистом
Альберт БОЙКОВВиктория ТУШКОВА
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Борис Гребенщиков на "Нашествии-2019"Борис Гребенщиков на "Нашествии-2019"Фото: Альберт БОЙКОВ
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Вечером второго концертного дня фестиваля "Нашествие" журналистам улыбнулась удача. Им удалось пообщаться с поистине легендарным артистом - Борисом Гребенщиковым.

Отыграв программу, в которой были новые песни и старые хиты, БГ был в прекрасном расположении духа, шутил. Представители прессы, на секунду забыв, что они на работе, встретили появление Гребенщикова аплодисментами.

Конечно, спросили про чувства, которые Борис Борисович испытывает к Твери.

- Я очень люблю Тверь, - сказал Гребенщиков.

- А можно ли всё-таки добраться из Калинина в Тверь? - пошутили журналисты (песня "Из Калинина в Тверь" есть в популярном репертуаре Бориса Гребенщикова - Ред.)

- Конечно нельзя, вы ещё не поняли? - ответствовал БГ и рассмеялся.

Поговорили о внезапных концертах, которые Гребенщиков, случается, даёт на улицах города, куда приезжает с гастролями. Недавно такой состоялся и в Твери - в марте, прибыв к нам с концертом, БГ исполнил несколько песен на набережной Степана Разина.

- Это всегда экспромт, никаких планов на такие выступления мы не строим, - сказал Борис Борисович и добавил: "Музыка должна быть бесплатной".

ИСТОЧНИК KP.RU

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