По факту взрыва на территории колхоза в Тверской области возбуждено уголовное дело
Следователи СУ СК РФ по Тверской области в рамках расследования уголовного дела продолжают устанавливать обстоятельства взрыва на территории колхоза "Авангард" в Тверской области.
Напомним, ЧП произошло днем, 18 июля. В поле, на территории колхоза взорвалась емкость с топливом, огонь распространился на близлежащей территории.
По данным следствия, в ходе ликвидации возгорания принадлежащей колхозу "Авангард" цистерны с дизельным топливом погиб 26-летний работник, также находившиеся в момент возгорания рядом с цистерной 33-летний и 16-летний жители деревни Овинищи с полученными телесными повреждениями доставлены в больницу.
- Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
На месте взрыва работают следователи Следственного комитета, сотрудники МЧС и МВД, криминалисты регионального СКР.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU