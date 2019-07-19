По факту взрыва на территории колхоза в Тверской области возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:34 2019-07-19T09:34:39+03:00

По факту взрыва на территории колхоза возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

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Следователи СУ СК РФ по Тверской области в рамках расследования уголовного дела продолжают устанавливать обстоятельства взрыва на территории колхоза "Авангард" в Тверской области.

Напомним, ЧП произошло днем, 18 июля. В поле, на территории колхоза взорвалась емкость с топливом, огонь распространился на близлежащей территории.

По данным следствия, в ходе ликвидации возгорания принадлежащей колхозу "Авангард" цистерны с дизельным топливом погиб 26-летний работник, также находившиеся в момент возгорания рядом с цистерной 33-летний и 16-летний жители деревни Овинищи с полученными телесными повреждениями доставлены в больницу.

- Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области было незамедлительно организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

На месте взрыва работают следователи Следственного комитета, сотрудники МЧС и МВД, криминалисты регионального СКР.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU