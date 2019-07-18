Во время взрыва в Тверской области пострадали несколько человек
Также сообщается об одном погибшем
Мощный взрыв прогремел в Тверской области, есть пострадавшие Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области
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Информация о происшествии поступила в ГУ МЧС России по Тверской области в 16:38 18 июля. Диспетчер службы "112" сообщил, что в районе деревни Овинище Лихачевского сельского поселения Краснохолмского района взорвалась емкость с топливом.
ЧП произошло в поле - на территории колхоза "Авангард".
Взрыв был мощным. По предварительной информации МЧС, три человека пострадали и один погиб.
Полностью ликвидировать пожар удалось в 16:59. Для тушения привлекалось 14 человек и 5 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU