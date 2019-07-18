Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства взрыва, в котором погиб человек в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:58 2019-07-18T19:58:47+03:00

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение

Изменить размер текста: A A

Сейчас на месте ЧП работают следователи Следственного комитета, сотрудники МЧС и МВД. Для установления наиболее полной картины произошедшего, на место происшествия направлены также криминалисты следственного управления СКР.

Напомним, взрыв произошёл на территории колхоза "Авангард" в районе деревни Овинище Лихачёвского сельского поселения Краснохолмского района. По имеющейся информации взорвалась ёмкость с топливом.

В результате происшествия два человека, производившие работу, пострадали, один погиб. По факту произошедшего Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU