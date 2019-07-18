Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства взрыва, в котором погиб человек в Тверской области
Сейчас на месте ЧП работают следователи Следственного комитета, сотрудники МЧС и МВД. Для установления наиболее полной картины произошедшего, на место происшествия направлены также криминалисты следственного управления СКР.
Напомним, взрыв произошёл на территории колхоза "Авангард" в районе деревни Овинище Лихачёвского сельского поселения Краснохолмского района. По имеющейся информации взорвалась ёмкость с топливом.
В результате происшествия два человека, производившие работу, пострадали, один погиб. По факту произошедшего Краснохолмским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU