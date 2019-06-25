Микроавтобус с пятнадцатью пассажирами съехал в кювет в Тверской области

СЕГОДНЯ 06:27 2019-06-25T07:28:30+03:00

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ЧП произошло на 320-м км трассы М9 "Балтия" в Нелидовском районе Тверской области.

Микроавтобус, следовавший по маршруту "Москва-Великие Луки", съехал в кювет, но не опрокинулся. На момент ДТП внутри находились 15 человек, трое пострадали. Их жизни ничего не угрожает.

На месте аварии работают сотрудники МЧС, ГИБДД, бригады "скорой помощи". Пассажирам предоставили резервный автобус от администрации Нелидовского района.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, для ликвидации последствий ДТП привлекались десять человек и четыре единицы техники.

Причина и подробности происшествия уточняются. По факту ДТП следователями СКР организована доследственная проверка.

Напомним, что это уже третья авария с пассажирским микроавтобусом за последнее время. На прошлой неделе, 20 июня, водитель микроавтобуса уснул и выехал на встречную полосу на Московском шоссе, рядом с деревней Пасынково. В лобовом столкновении погиб водитель встречного автомобиля.

Второе ДТП случилось 21 июня на трассе М10 в районе деревни Андрейково. Там автобус с пассажирами снес мачту уличного освещения. Пострадали десять человек, а том числе дети. К счастью, обошлось без жертв. Причиной аварии, как и в первом случае, предположительно, стал сон водителя за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU