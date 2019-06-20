Один человек погиб в ДТП с пассажирским микроавтобусом под Тверью

СЕГОДНЯ 10:33 2019-06-20T11:29:48+03:00

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ДТП случилось около 9:00 утра 20 июня. Микроавтобус "Форд Транзит" с пассажирами ехал из Санкт-Петербурга в Москву. В районе деревни Пасынково на Московском шоссе водитель "Форда" заснул и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Мицубиси Спэйс стар".

От удара легковой автомобиль "Мицубиси" получил серьезные повреждения, от него осталась только задняя часть. Мужчина-водитель 1984 года рождения погиб на месте ДТП.

Как сообщает ТИА, микроавтобус не имеет никакого отношения к пассажирским перевозкам. Во время аварии в нем находилось восемь пассажиров. Они получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает.

По словам водителя "Форда", за рулем он находился с часа ночи.

ДТП на трассе М10 под Тверью Фото: ТИА

Движение на участке автодороги организовано в реверсивном порядке с помощью сотрудников ГИБДД. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 23 человека и семь единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU