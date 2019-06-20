2019-06-20T11:29:48+03:00
Происшествия

Один человек погиб в ДТП с пассажирским микроавтобусом под Тверью

Авария произошла на Московском шоссе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ДТП на трассе М10 под Тверью Фото: ТИАДТП на трассе М10 под Тверью Фото: ТИА
Изменить размер текста:

ДТП случилось около 9:00 утра 20 июня. Микроавтобус "Форд Транзит" с пассажирами ехал из Санкт-Петербурга в Москву. В районе деревни Пасынково на Московском шоссе водитель "Форда" заснул и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Мицубиси Спэйс стар".

От удара легковой автомобиль "Мицубиси" получил серьезные повреждения, от него осталась только задняя часть. Мужчина-водитель 1984 года рождения погиб на месте ДТП.

Как сообщает ТИА, микроавтобус не имеет никакого отношения к пассажирским перевозкам. Во время аварии в нем находилось восемь пассажиров. Они получили незначительные травмы, их жизни ничего не угрожает.

По словам водителя "Форда", за рулем он находился с часа ночи.

ДТП на трассе М10 под Тверью Фото: ТИА

ДТП на трассе М10 под Тверью Фото: ТИА

Движение на участке автодороги организовано в реверсивном порядке с помощью сотрудников ГИБДД. Для ликвидации последствий ДТП привлекалось 23 человека и семь единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На стройплощадке в Тверской нелегально работали африканцы
Бывшего сотрудника УФСИН по Тверской области будут судить за получение взятки
Двое жителей Твери незаконно зарегистрировали более ста мигрантов
За кражу пенсии осуждена начальник почтового отделения в Старицком районе Тверской области
В Торжокском районе Тверской области горит лесная подстилка
Ночью в Твери сгорели две машины
Более сотни военных снарядов обезвредили в Тверской области
В Твери мужчину осудили за то, что он продал угнанный автомобиль
В Тверской области образовательные порталы возобновили работу
Праздник "Сборное воскресенье" пройдет в Савватьево Калининского района
В Твери автомобиль сбил мужчину на пешеходном переходе
Жителей Твери приглашают на йогу и гимнастику в Городской сад
Два человека пострадали в страшном ДТП под Тверью
Прокуратура Тверской области требует запретить сайты, которые торгуют дипломами и сертификатами
Выпускники медицинского колледжа проходят аккредитацию в Твери
На день открытых дверей приглашают предпринимателей Твери
В двух районах Тверской области горит лесная подстилка
Правилам безопасного поведения на воде научили воспитанников детского лагеря транспортные полицейские из Твери
Бойцы Росгвардии ликвидировали банду условных боевиков в Тверской области
Жителей Твери приглашают на хореографический спектакль "Мы долгое эхо друг друга"
Ширков погост в Тверской области перейдет к Ржевской епархии
Концерт ирландской музыки пройдет в Ботаническом саду Твери
На трассе в Тверской области иномарка "догнала" трактор