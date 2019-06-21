Причиной ДТП с микроавтобусом под Тверью мог стать сон водителя за рулем

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-21T09:04:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в ночь на 21 июня в районе поселка Андрейково, в Калининском районе. Микроавтобус "Шевролет Эксперс" протаранил мачту уличного освещения на трассе М10. Столб упал на стоявший неподалеку автомобиль "Фольксваген" (в иномарке никто не пострадал).

В результате аварии пострадали восемь человек - все пассажиры микроавтобуса, в том числе двое детей - 12-летний мальчик и 10-месячный младенец, который ехал без кресла на руках у мамы.

Пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи.

- По предварительным данным водитель автомобиля "Шевроле" двигался из г. Москва в г. Санкт-Петербург. Водитель и пассажиры были на семейном празднике и возвращались домой. Со слов водителя ночью они отдыхали около одного часа, затем продолжили движение. По предварительным данным, двигаясь в утомленном состоянии, водитель допустил сон за рулем, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU