2019-06-21T09:04:07+03:00
Происшествия

Причиной ДТП с микроавтобусом под Тверью мог стать сон водителя за рулем

По факту ДТП проводится проверка
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Семейный праздник закончился ДТП с пострадавшими Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиСемейный праздник закончился ДТП с пострадавшими Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла в ночь на 21 июня в районе поселка Андрейково, в Калининском районе. Микроавтобус "Шевролет Эксперс" протаранил мачту уличного освещения на трассе М10. Столб упал на стоявший неподалеку автомобиль "Фольксваген" (в иномарке никто не пострадал).

В результате аварии пострадали восемь человек - все пассажиры микроавтобуса, в том числе двое детей - 12-летний мальчик и 10-месячный младенец, который ехал без кресла на руках у мамы.

Пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи.

- По предварительным данным водитель автомобиля "Шевроле" двигался из г. Москва в г. Санкт-Петербург. Водитель и пассажиры были на семейном празднике и возвращались домой. Со слов водителя ночью они отдыхали около одного часа, затем продолжили движение. По предварительным данным, двигаясь в утомленном состоянии, водитель допустил сон за рулем, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Участкового из Тверской области обвиняют в сбыте наркотиков
11-летний велосипедист пострадал в ДТП в Тверской области
В Тверской области водитель сбил лося и врезался в дерево
Житель Тверской области из-за ревности убил знакомого своей сожительницы
В Тверской области второй день ищут молодого человека, который пропал в Зубцовском районе
Тверские живодеры, которые издевались над котом, хотят обжаловать приговор
В Тверской области снова тушили лесную подстилку
Восемь человек пострадали в аварии с легковым автомобилем в Тверской области
Прогулки с биноклем пройдут в Твери
Два города в Тверской области станут более комфортными для проживания
В отделе полиции ЗАТО Озерный и Солнечный в Тверской области - новый руководитель
Идёт регистрация на Форум "Молодёжь Верхневолжья", который состоится в Твери
В Зубцове Тверской области благоустроят братскую могилу советских воинов
Работников железной дороги осудили за попытку хищения дизельного топлива
На круглом столе в Твери обсудят проблемы развития народных художественных промыслов региона
Ездить в купе со скидкой смогут многодетные семьи из Тверской области
В Твери будут судить банду дальнобойщиков-грабителей
В Ботаническом саду Твери научат находить клады и искать цветок папоротника
В Твери снесут три аварийных дома
В Твери обновят автобусный парк и модернизируют схему движения транспорта
Обработка территорий детских лагерей от клещей волнует родителей Тверской области
Более пяти тысяч детей отдохнули в июне в летних лагерях Твери
На карьерах в Твери поезд столкнулся с иномаркой
У жительницы Твери малознакомый гость украл деньги
На стройплощадке в Тверской нелегально работали мигранты
Бывшему сотруднику УФСИН в Тверской области дали взятку алкоголем
Двое жителей Твери незаконно зарегистрировали более ста мигрантов
Начальника почтового отделения в Тверской области осудили за кражу пенсий