Причиной ДТП с микроавтобусом под Тверью мог стать сон водителя за рулем
Авария произошла в ночь на 21 июня в районе поселка Андрейково, в Калининском районе. Микроавтобус "Шевролет Эксперс" протаранил мачту уличного освещения на трассе М10. Столб упал на стоявший неподалеку автомобиль "Фольксваген" (в иномарке никто не пострадал).
В результате аварии пострадали восемь человек - все пассажиры микроавтобуса, в том числе двое детей - 12-летний мальчик и 10-месячный младенец, который ехал без кресла на руках у мамы.
Пострадавшие с травмами различной тяжести доставлены в Клиническую больницу скорой медицинской помощи.
- По предварительным данным водитель автомобиля "Шевроле" двигался из г. Москва в г. Санкт-Петербург. Водитель и пассажиры были на семейном празднике и возвращались домой. Со слов водителя ночью они отдыхали около одного часа, затем продолжили движение. По предварительным данным, двигаясь в утомленном состоянии, водитель допустил сон за рулем, - сообщили в пресс-службе областного УГИБДД.
По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU