Дождь, пришедший в Тверь, до этого успел затопить Удомлю

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-22T18:08:42+03:00

Об этом сообщают в социальных сетях местные жители

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Проливной дождь, обрушившийся вечером 22 июня на Тверь, был принесён в областную столицу атмосферным фронтом, движущимся с северной стороны.

Немногим ранее непогода бушевала в Удомле. Дождь был такой силы, что местами райцентр просто затопило - об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. В центре Удомли вода достигала почти середины автомобильного колеса.

Напомним, сегодня, в субботу, в некоторых частях нашего региона возможны не только дожди, но и грозы. Об этом "КП"-Тверь" рассказала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова.

Совсем скоро придёт и долгожданная прохлада - на следующей неделе уже будет не так жарко и временами будут идти дожди.

Проливной дождь затопил Удомлю. Фото: "Подслушано Тверь и Тверская область" vk.com/pod69

ИСТОЧНИК KP.RU