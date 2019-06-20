2019-06-20T15:21:08+03:00
Общество

В субботу небо над Тверской областью пронзят электрические разряды

Но грозы придут локально и ненадолго
Виктория ТУШКОВА
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Грозы пошумят в Тверской области, но надолго не задержатсяГрозы пошумят в Тверской области, но надолго не задержатсяФото: Василий ХОДАРЕВ
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Пятьдесят разрядов молний происходит на планете ежесекундно, подсчитали учёные. И Тверская область уже в ближайшие выходные внесёт в грозовую копилку свой вклад. Озоновая свежесть позволит вдохнуть полной грудью утомлённым солнцем тверичанам. Но обо всём по порядку.

Пятница сюрпризов не преподнесёт: до +30 и малооблачно. Юго-западный ветер ещё слишком слаб, чтобы избавить нас от духоты. Но в субботу, 22 июня, к нам подкрадётся атмосферный фронт. Стремительные воздушные потоки развеют томный, наполненный ароматами жасмина зной. Молнии взорвут небо, и на землю обрушатся тяжёлые ливневые струи. Повезёт, правда, не всем.

- Гроз и осадков стоит ожидать только локально. В субботу ещё сохранится жара: +30 днём и +21 ночью. В воскресенье грозы прекратятся, и мы почувствуем долгожданную прохладу, - обнадёжила доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Днём будет +23...+24, ночью +17.

Следующая неделя тоже обещает быть нежаркой. Со вторника нас начнут навещать дожди, ветер сменит направление на северное, и можно будет опять начинать скучать по густой летней духоте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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