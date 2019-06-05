2019-06-05T13:01:41+03:00
Общество

Свалку удобрения в Тверской области убрали

Вместо аммиачной селитры в мешках оказался перлит
Ольга ТРОФИМОВА
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Бесхозные мешки лежали на поле больше месяца Фото: (vk.com. Фото Елены Сурковой из группы Подслушано в Калязине)Бесхозные мешки лежали на поле больше месяца Фото: (vk.com. Фото Елены Сурковой из группы Подслушано в Калязине)
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Во вторник, 4 июня, совместными усилиями администраций Нерльского сельского поселения и Калязинского района при непосредственном участии сотрудников минприроды Тверской области мешки с перлитом полностью убраны с почвы.

Напомним, более 50 мешков с удобрением были обнаружены в Калязинском районе Тверской области еще месяц назад. Об этом написали тверские СМИ и местные жители в социальных сетях.

Власти заверили, что порошок не опасен и, если хозяин не найдется, то удобрение используют на полях. Однако, спустя месяц свалка так и осталась неубранной. Мешки развалились от непогоды, а их содержимое высыпалось на землю.

После повторной публикации в СМИ, свалка заинтересовала министерство природных ресурсов и экологии Тверской области.

На место выехали сотрудники ведомства, отобрали пробы порошка. Экспертиза показала, что в мешках находился перлит. - Перлит – это природный материал, состоящий из вулканического стекла, который широко применяется в строительстве, сельском хозяйстве, растениеводстве и не является отходом производства и потребления, - уточнили в пресс-службе минприроды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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