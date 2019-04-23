2019-04-23T16:10:03+03:00
Общество

Пятьдесят мешков аммиачной селитры нашли в Тверской области

Несанкционированную свалку обнаружили недалеко от Калязина
Ольга ТРОФИМОВА
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Хозяин свалки неизвестен ФОТО: vk.com/"Подслушано в Калязине"/Елена СурковаХозяин свалки неизвестен ФОТО: vk.com/"Подслушано в Калязине"/Елена Суркова
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Информация о том, что в поле возле деревни Марково Нерльского сельского поселения Калязинского района обнаружены мешки с аммиачной селитрой появилась в социальной сети Вконтакте на странице сообщества «Подслушано в Калязине».

Фотографии выложили местные жители. Они же выразили беспокойство, что такое количество нитрата аммония может угрожать жизни и здоровью населения и нанести вред природе.

Местные власти в курсе свалки, но не знают, кто ее «хозяин», и уверяют, что переживать не стоит. Если владелец мешков не найдется, то вещество просто используют в качестве удобрения на полях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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