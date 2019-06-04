Больше двух тонн бесхозной аммиачной селитры лежит в поле в Калязинском районе Тверской области

Да уж, меняются времена. Каких-нибудь 25 лет назад наличие на полях мешков с аммиачной селитрой никого не удивляло. Залежи обнаруживались возле разных полей в качестве временных складов или как остатки не внесённых в почву удобрений. Сейчас всё иначе...

В Калязинском районе, недалеко от деревни Марково, практически в голом поле лежит порядка 2 500 кг селитры, об этом сообщают участники группы «Подслушано в Калязине». Мешки с удобрением местные жители обнаружили ещё в конце апреля, после чего сообщили о находке местным чиновникам.

Реакция последовала незамедлительно, точнее письменный ответ, который можно прочесть на официальном сайте администрации Калязинского района. В нём говорилось о том, что сотрудники администрации съездили на место, где установили вещество, находящееся в мешках, а также убедились в том, что «попадание порошка на почву не принесло вреда окружающей среде и не может принести, так как мешки упакованы».

Происхождение «груза» проверяющим установить не удалось, так как номер партии на каждом из мешков был стёрт. Далее высказывалось предположение, что вещество было привезено из соседних регионов, граничащих с Калязинским районом. Завершала послание мысль о том, что обнаруженная селитра будет использована в сельхозцелях.

Но вот начало июня, а удобрение всё ещё лежит на прежнем месте, правда, уже без мешков. Рассыпанную по земле селитру то и дело поднимающийся ветер разносит по ближайшей округе, а дождь вбивает в почву.

В социальных сетях граждане делятся свежим фото и рассказывают, что подходы к куче были перерыты неизвестными. Другие и вовсе высказывают предположение, что это и не аммиачная селитра, а какие-то полимеры.

Есть у вопроса и финансовая составляющая. Дело в том, что за такую «кучку» удобрения придётся заплатить порядка 30 тысяч рублей. И это оптовая цена. Непонятно, кому могла прийти в голову идея выкинуть деньги на ветер.

СПРАВКА КП

Аммиачная селитра - нитрат аммония, бесцветное кристаллическое вещество. При растворении происходит сильное поглощение тепла. Применяется в качестве азотного удобрения и в производстве промышленных взрывчатых веществ (аммонитов и аммоналов). В основном нитрат аммония используется либо непосредственно как хорошее азотное удобрение, либо как полупродукт для получения прочих удобрений. Для предотвращения создания взрывчатых веществ добавляют компоненты, снижающие взрывоопасность, такие как мел.