2019-06-04T14:15:52+03:00
Общество

Больше двух тонн бесхозной аммиачной селитры лежит в поле в Калязинском районе Тверской области

Удобрение медленно разносит по округе дождь и ветер
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Бесхозная селитра лежит здесь уже больше месяца Фото: (vk.com. Фото Елены Сурковой из группы Подслушано в Калязине)Бесхозная селитра лежит здесь уже больше месяца Фото: (vk.com. Фото Елены Сурковой из группы Подслушано в Калязине)
Изменить размер текста:

Да уж, меняются времена. Каких-нибудь 25 лет назад наличие на полях мешков с аммиачной селитрой никого не удивляло. Залежи обнаруживались возле разных полей в качестве временных складов или как остатки не внесённых в почву удобрений. Сейчас всё иначе...

В Калязинском районе, недалеко от деревни Марково, практически в голом поле лежит порядка 2 500 кг селитры, об этом сообщают участники группы «Подслушано в Калязине». Мешки с удобрением местные жители обнаружили ещё в конце апреля, после чего сообщили о находке местным чиновникам.

Реакция последовала незамедлительно, точнее письменный ответ, который можно прочесть на официальном сайте администрации Калязинского района. В нём говорилось о том, что сотрудники администрации съездили на место, где установили вещество, находящееся в мешках, а также убедились в том, что «попадание порошка на почву не принесло вреда окружающей среде и не может принести, так как мешки упакованы».

Происхождение «груза» проверяющим установить не удалось, так как номер партии на каждом из мешков был стёрт. Далее высказывалось предположение, что вещество было привезено из соседних регионов, граничащих с Калязинским районом. Завершала послание мысль о том, что обнаруженная селитра будет использована в сельхозцелях.

Но вот начало июня, а удобрение всё ещё лежит на прежнем месте, правда, уже без мешков. Рассыпанную по земле селитру то и дело поднимающийся ветер разносит по ближайшей округе, а дождь вбивает в почву.

В социальных сетях граждане делятся свежим фото и рассказывают, что подходы к куче были перерыты неизвестными. Другие и вовсе высказывают предположение, что это и не аммиачная селитра, а какие-то полимеры.

Есть у вопроса и финансовая составляющая. Дело в том, что за такую «кучку» удобрения придётся заплатить порядка 30 тысяч рублей. И это оптовая цена. Непонятно, кому могла прийти в голову идея выкинуть деньги на ветер.

СПРАВКА КП

Аммиачная селитра - нитрат аммония, бесцветное кристаллическое вещество. При растворении происходит сильное поглощение тепла. Применяется в качестве азотного удобрения и в производстве промышленных взрывчатых веществ (аммонитов и аммоналов). В основном нитрат аммония используется либо непосредственно как хорошее азотное удобрение, либо как полупродукт для получения прочих удобрений. Для предотвращения создания взрывчатых веществ добавляют компоненты, снижающие взрывоопасность, такие как мел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как отличить коньяк от подделки
Выбрать хороший коньяк отнюдь не легче, чем подобрать вино, шампанское и другие алкогольные напитки. Мошенники ловко подделывают все подряд, особенно элитные марки. Разбираемся вместе с сомелье, на что в первую очередь обращать внимание, покупая коньяк
Новости 24
Несколько тысяч мусульман отметили праздник Ураза-байрам в Твери
Во время пожара в деревне Гринино в Тверской области сгорело 6 домов
Масштабный пожар разгорелся в Тверской области в деревне Гринино
Собственника обязали снести асфальтобетонный завод, размещенный на сельхозземлях под Тверью
В Тверской области горело здание фанерного цеха
За месяц восемь детей выпали из окон в Тверской области
Во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью примут участие пенсионеры из Тверской области
Молодого парня лишили мобильного телефона в Твери
За неделю клещи покусали более 550 человек в Тверской области
Юные художники из Москвы и Твери соберутся на пленэр в усадьбе «Домотканово»
Началась аккредитация на "НАШЕСТВИЕ" в Тверской области
На пруду во Ржеве в Тверской области появилась Утиная улица
В ночь на 5 июня будет перекрыт бульвар Профсоюзов для работ «Тверь Водоканала»
Пожилая женщина оказалась под колесами легковушки в Тверской области