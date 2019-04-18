Из Нелидово в Тверь на вертолете санавиации доставили двух взрослых пациентов и грудного ребенка

СЕГОДНЯ 13:34 2019-04-18T13:34:13+03:00

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В больницы Твери 16 апреля из Нелидово на вертолете санавиации привезли двух взрослых пациентов и грудного ребенка.

Взрослых жителей ранее доставили в первичное сосудистое отделение Нелидовской ЦРБ. Но после консультации местных специалистов с коллегами из областной клинической больницы их экстренно госпитализированы в Тверь. Необходимую помощь им оказали врачи-кардиологи.

Малыша отвезли в детскую больницу. Ему также была оказана необходимая помощь. Обследование и лечение проводятся в соответствии с установленным диагнозом.

В областном Минздраве напомнили, что 15 апреля вертолет санавиации был задействован при оказании экстренной медпомощи двум жителям Нелидово. А месяц назад из Пено на вертолёте привезли двух мальчиков-близнецов 2019 года рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU