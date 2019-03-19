Улучшилось состояние полуторамесячного мальчика, которого экстренно привезли на вертолете из Пено в Тверь

СЕГОДНЯ 08:07 2019-03-19T08:07:54+03:00

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18 марта улучшилось состояние полуторамесячного малыша из Тверской области. Юного жителя региона вместе с братом-близнецом 13 марта вертолетом экстренно перевезли из Пено в больницу Твери. У детей была диагностирована тяжелая форма пневмонии. Одного из малышей госпитализировали в отделение педиатрии № 1, а его братика – в отделение реанимации № 2.

В областном Минздраве сообщили, что сейчас близнецы находятся в палате педиатрического отделения вместе с мамой. Оба малыша будут проходить дальнейшее лечение в педиатрическом отделении до полного выздоровления.

Детям врачи оказывают всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU