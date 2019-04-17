Двух пациенток на вертолете санавиации доставили в больницу Твери
15 апреля вертолет санитарной авиации Тверской области совершил очередной рейд. Медики экстренно вылетели в Нелидово, чтобы помочь двум тяжелобольным женщинам.
Пациенток накануне доставили на «скорой» в Нелидовскую ЦРБ. Одну госпитализировали в первичное сосудистое отделение, другую – в реанимационное. После консультации местных специалистов с коллегами из областной больницы было принято решение об экстренной госпитализации их в Тверь.
Из аэропорта Змеёво вертолет МИ-8 АМТ вылетел в 11:08. Уже в 16:40 он вернулся в Тверь.
В областном Минздраве сообщили, что обеим пациенткам была оказана высокотехнологичная хирургическая медицинская помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU