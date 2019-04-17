Двух пациенток на вертолете санавиации доставили в больницу Твери

СЕГОДНЯ 07:57 2019-04-17T09:35:27+03:00

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15 апреля вертолет санитарной авиации Тверской области совершил очередной рейд. Медики экстренно вылетели в Нелидово, чтобы помочь двум тяжелобольным женщинам.

Пациенток накануне доставили на «скорой» в Нелидовскую ЦРБ. Одну госпитализировали в первичное сосудистое отделение, другую – в реанимационное. После консультации местных специалистов с коллегами из областной больницы было принято решение об экстренной госпитализации их в Тверь.

Из аэропорта Змеёво вертолет МИ-8 АМТ вылетел в 11:08. Уже в 16:40 он вернулся в Тверь.

В областном Минздраве сообщили, что обеим пациенткам была оказана высокотехнологичная хирургическая медицинская помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU