В Твери снова был сбой в работе оплаты парковок
В настоящий момент все неисправности уже устранены
Водители не могли заплатить за парковку в центре городаФото: Виктория ТУШКОВА
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В начале недели на серверах парковочного пространства Твери проводились работы. Из-за этого водители не могли заплатить за парковку в центре города.
В администрации Твери заверили, что в настоящее время все неисправности устранены. С 13:00 17 апреля платные все парковки работают в штатном режиме.
Напомним, что затруднения с оплатой парковок возникают в городе периодически. В случае неисправности работы системы, штрафы за неоплаченную парковку с водителей Твери временно взимать не будут. Но ровно до того момента, пока вновь не заработает мобильное приложение.
ИСТОЧНИК KP.RU