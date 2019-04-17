2019-04-17T13:42:14+03:00
Общество

В Твери снова был сбой в работе оплаты парковок

В настоящий момент все неисправности уже устранены
Виктория ФОМИНА
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Водители не могли заплатить за парковку в центре городаВодители не могли заплатить за парковку в центре городаФото: Виктория ТУШКОВА
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В начале недели на серверах парковочного пространства Твери проводились работы. Из-за этого водители не могли заплатить за парковку в центре города.

В администрации Твери заверили, что в настоящее время все неисправности устранены. С 13:00 17 апреля платные все парковки работают в штатном режиме.

Напомним, что затруднения с оплатой парковок возникают в городе периодически. В случае неисправности работы системы, штрафы за неоплаченную парковку с водителей Твери временно взимать не будут. Но ровно до того момента, пока вновь не заработает мобильное приложение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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