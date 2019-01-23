2019-01-23T14:35:29+03:00
Общество

Оплатить парковку через мобильное приложение получится не у всех жителей Твери

Программа дала технический сбой
Альберт БОЙКОВ
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Мобильное приложение по оплате парковок дало сбой Фото: администрация ТвериМобильное приложение по оплате парковок дало сбой Фото: администрация Твери
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С наступлением 2019 года в силу вступило множество федеральных и региональных законов. Так, в Твери среди прочих новшеств было принято решение расширить площади платной парковки. К имеющейся «зоне 100» добавились «зона 200» в центре и «зона 300» у железнодорожного вокзала, которые до 1 июня 2019 года будут работать в тестовом режиме. По заявлению городских властей, такой срок был определен для того, чтобы проверить правильность функционирования оборудования и сервисов оплаты. Но, как выяснилось, и действующую «зону 100» тоже надо бы протестировать.

В редакцию «КП»-Тверь» обратилась жительница областной столицы, которая 22 февраля отправилась на бизнес-конференцию в одно из строений на улице Симеоновской. Сразу заметим, что это здание находится на территории «зоны 100», за час пребывания на которой надо заплатить 30 рублей. Наша героиня внесла положенную сумму через терминал оплаты и проследовала в помещение. На исходе часа она поняла, что бизнес-тренинг затягивается, после чего попыталась внести деньги через мобильное приложение, однако сделать это почему-то не удалось. Не откликался на многочисленные клики и сайт.

С аналогичной проблемой столкнулись и десятки других бизнесменов, которые никак не могли продлить оплату парковки. Собравшиеся раз за разом пытались зайти в мобильное приложение, однако сделать это в итоге удалось лишь части из них.

- Скажу точно, что внести деньги никак не удавалось пользователям двух мобильных операторов. Была проблема оплаты и у тех, кто пытался рассчитаться посредством корпоративных телефонов, - рассказывает наша собеседница.

Кстати, за бесплатную стоянку автомобиля в платной зоне придется заплатить 1000 рублей. Несложный математический расчет дает понять, насколько может пополниться бюджет города из-за такой технической передряги.

«КП»-Тверь» обратилась в администрацию города с просьбой прокомментировать неприятную ситуацию.

- Сейчас ведутся восстановительные работы, на время сбоев в системе штрафы не накладывают, - рассказали корреспонденту в администрации Твери.

Что касается сроков завершения профилактических работ, то о них пока ничего неизвестно. Временные неполадки с оплатой парковки дают шанс жителям города бесплатно оставлять свои автомобили в «зоне 100», однако все-таки лучше расстаться с 30 рублями, чем потом лишиться уже 1000. В этом свете немного удивляет политика городских властей, которые не удосужились рассказать тверичанам о неисправности, пусть и временной.

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