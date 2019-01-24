2019-01-24T13:05:47+03:00
Общество

Штрафы за неоплаченную парковку в Твери временно взимать не будут

Ровно до того момента, пока не заработает вновь мобильное приложение
Виктория ТУШКОВА
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Пока мобильное приложение не работает, штрафовать за неоплату места на паркинге не будутПока мобильное приложение не работает, штрафовать за неоплату места на паркинге не будутФото: Виктория ТУШКОВА
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В системе оплаты городского парковочного пространства произошёл сбой: горожанам не удаётся заплатить за парковку через мобильное приложение.

Штрафы за неоплаченную парковку взиматься не будут, пока сбой не устранят - сообщает городская администрация.

- Сбои были зафиксированы на оборудовании, где размещались ресурсы администрации Твери. В том числе, в настоящее время отмечаются проблемы в работе сайта tverpark-ing.ru. В связи с этим временно отсутствует возможность оплаты парковки он-лайн. На время решения проблемы в случае невозможности оплатить данную услугу иными способами штрафы за использование парковочного пространства взиматься не будут. Восстановить работу ресурсов планируется в ближайшее время, - объясняют в отделе информации и аналитики администрации города Твери.

Будьте внимательны: как только ресурс заработает, штрафы за неоплату будут сразу возобновлены.

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