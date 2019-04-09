2019-04-09T10:06:35+03:00
Общество

16 лет назад не стало Александра Белоусова, первого мэра Твери

Александр Петрович руководил городом более полутора десятков лет
Виктория ФОМИНА
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Александр Петрович на Дне города ТвериАлександр Петрович на Дне города ТвериФото: Анна КОЛПАКОВА
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Александр Петрович Белоусовов в октябре 1996 года был избран первым главой Твери. За четыре года он не разочаровал жителей и в 2000 году его переизбрали. Но завершить второй срок он не успел: 9 апреля 2003 года у Александра Петровича Белоусова остановилось сердце.

При Белоусове тверским центральным улицам вернули исторические названия: Трёхсвятская, Симеоновская, Новоторжская, а сам город был переименован из Калинина в Тверь. В эти же года на острове Памяти был установлен четырёхметровый крест – на месте, где сейчас стоит церковь Михаила Тверского.

В 2000 году муниципальный транспорт Твери за год в общей сложности перевозил 413,5 миллиона человек (сейчас в 57 раз меньше).

Александр Петрович бился за город даже в самые тяжелые времена, старался сделать Тверь лучше для жителей.

25 июня 2003 года за многолетний самоотверженный труд на благо Твери и большой вклад в развитие города Александру Белоусову посмертно было присвоено Звание Почётного гражданина Твери.

Редакция «КП»-Тверь» хочет помочь в деле сохранения памяти об этом выдающемся человеке. Мы собираем воспоминания об Александре Белоусове. Из этих рассказов вполне может родиться книга о том, каким мы помним первого народного мэра Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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