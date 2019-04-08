Был всему голова: 16 лет назад не стало Александра Петровича Белоусова

Хочется верить, что Александра Петровича по-прежнему помнят. И не только те, кому посчастливилось с ним работать, но и простые горожане. Белоусов был мэром для народа. Не спешите упрекать нас в излишнем пафосе, лучше вспомните, давно ли вы запросто, на одной из городских улиц или у прилавка магазина, могли остановить мэра города и поговорить с ним о насущном? Давно ли вы видели, как руководитель Твери спешит на работу пешком? Или без какой-либо охраны входит прямо в толпу митингующих? Не произносит перед ними официальных речей, а разговаривает? Да что там – вспомните ли вы кого-нибудь ещё из городского руководства, кто, презрев требования формального, невесть кем придуманного этикета, умеет так широко, белозубо и обезоруживающе искренне улыбаться?

Александр Петрович руководил городом более полутора десятков лет. В 1987–1996 годах работал председателем горисполкома. А 27 октября 1996 года был избран первым главой города. За четыре года он не разочаровал избирателей, и 29 октября 2000-го его переизбрали. Завершить срок не успел: 9 апреля 2003 года у Александра Петровича Белоусова остановилось сердце.

Возвращение к корням

В смутные годы, доставшиеся Александру Петровичу для руководства городом, нужно было что-то объединяющее, сплачивающее. При Белоусове тверским центральным улицам вернули исторические наименования: Трёхсвятская, Симеоновская, Новоторжская. Да и сам город закончил своё долгое путешествие «из Калинина в Тверь», вернув имя, славившее княжество Тверское по всей Руси и за её пределами. При Белоусове на острове Памяти был установлен четырёхметровый крест – именно там, где сегодня стоит церковь Михаила Тверского.

Во времена, когда бутылка водки или килограмм сахара являлись мерилом цен, а фигура Лёни Голубкова – ориентиром житейской мудрости, это, наверное, было необходимо: людей должно было сплотить что-то более высокое.

Городской транспорт

В не самые лёгкие времена городской общественный транспорт ходил. В 2000-м году трамваи, троллейбусы и автобусы города перевозили за год в общей сложности 413,5 миллиона человек. И даже учитывая, что личных авто в Твери с тех пор стало гораздо больше, цифра несопоставима с нынешней. Официальные данные говорят, что муниципальный транспорт перевозит сегодня около 20 тысяч пассажиров в день. Значит, в год сейчас выходит около 7,3 миллиона – в 57 раз меньше!

Возьмём транспорт, который на данный момент в нашем городе фактически умер, – трамваи. При Белоусове по городу курсировало аж 217 вагонов! Общая протяжённость трамвайных маршрутов составляла 180 километров.

А ещё у людей инфляция сжирала все доходы, и в самые трудные времена перевозка пассажиров муниципальным транспортом Твери была бесплатной.

Многие вспоминают открытость и широкую улыбку Александра Петровича, а ещё то, что он никому не отказывал в своём личном участии.Фото: Анна КОЛПАКОВА

Побратимские связи

У Твери сегодня 11 городов-побратимов, и с большинством из них побратимские договоры так или иначе были подписаны при Александре Белоусове, в бытность его главой горисполкома или мэром.

В последний год жизни Александра Петровича в Тверь приезжала делегация из Оснабрюка. Уже тогда гости совместно с тверскими специалистами обсуждали проект строительства мусороперерабатывающего завода. Белоусов скоропостижно скончался, проект так и не был осуществлён.

Тверь ежегодно навещали делегации из финского Хямеенлинна. Налаженные связи помогли созданию российско-финских предприятий. Во французский Безансон Белоусов ездил лично, чтобы установить контакт с новым руководством города.

Вряд ли можно назвать совпадением то, что после смерти Александра Петровича связи с финнами и с Безансоном на какое-то время серьёзно ослабли. Та же судьба на годы коснулась и нашей дружбы с итальянским Бергамо.

Город, в котором живут люди

Все, кто сталкивался с Александром Петровичем, твердят в унисон: после каждого своего пешего похода по городу он подмечал недоработки и раздавал задания, а нередко и делал разносы. Каждую неделю бывал в городской Думе, чтобы обсудить все насущные вопросы жизни города – мелких и незначительных для него не было.

За Тверь иногда приходилось биться. Чего только стоит случай, когда нам чуть не перекрыли подачу газа, и распоряжением мэра Белоусова почти к каждому газовому вентилю приставили охрану: лишать газа людей было нельзя.

Белоусов бился за финансирование на развитие города. Удивлялся, что муниципалитету-донору, активно пополняющему региональную казну, областные власти совсем не дают на это денег.

Кстати, несмотря на финансовые трудности, в городе существовала специальная доплата для врачей скорой помощи.

В тяжёлые переломные времена не до культуры – быть бы живу. Но Александр Петрович успевал заботиться и об этом. Близко дружил с Андреем Дементьевым и всячески поддерживал культурное продвижение областной столицы. Именно при нём Тверь стала радушной хозяйкой для фестиваля «Созвездие», на который к нам съезжались самые известные и успешные представители киноиндустрии. Именно при Белоусове мы стали постоянно праздновать День города.

За большой вклад в развитие города Александр Белоусов посмертно награждён званием Почётного гражданина города Твери.

Увековечение памяти о первом народном главе Твери

Редакция «КП»-Тверь» хочет помочь в деле сохранения памяти об этом выдающемся человеке. Мы собираем воспоминания об Александре Белоусове тех, кто знал его лично, работал вместе с ним, кому посчастливилось просто столкнуться с главой города на улице и поговорить о делах и бедах. Из этих воспоминаний вполне может родиться книга о том, каким мы помним первого народного мэра Твери.

На День города в Тверь приезжали знаменитые артисты, например, народная артистка СССР Людмила Зыкина.Фото: Анна КОЛПАКОВА

Из первых уст

Сергей Исаев – начальник Главного управления по труду и занятости населения Тверской области, при Белоусове – его первый заместитель:

– Это был очень позитивный человек, всегда с уважением относившийся к людям, независимо от того, любили они его или не любили. За это его уважали. Он очень грамотно формировал команду. Уделял внимание всему спектру вопросов, которые касались жителей города. Знал каждую улочку, каждый колодец. Вообще был очень профессиональный, вдумчивый и порядочный человек. У него можно было многому учиться, во многом помогать. У нас была очень сплочённая команда, которая в те непростые годы пыталась сделать максимум. Может быть, не всё получалось, но светлый образ Белоусова, ответы на вопросы жителей, уважительное отношение ко всем – это, конечно, осталось в памяти у тех, кто его знал. Жаль, что его жизнь оборвалась так рано, думаю, он мог бы ещё многое сделать для жителей нашего города. Идею об увековечении памяти об Александре Петровиче я, конечно, поддержал бы. Но решать тут жителям города. Как друг, как руководитель Александр Петрович всегда будет в моей памяти и без дополнительных атрибутов. Он был руководителем города в тот непростой момент, когда проходила смена общественного сознания, смена строя. Пришли новые люди, высказывалось много интересных идей – мы стремились создать что-то новое.

Владимир Лавренов – историк, краевед:

– Скажу как человек геральдической культуры: у Александра Петровича было два очень важных, символических качества. Во-первых, его фирменная улыбка в любых обстоятельствах. Человек с хорошей жизненной подготовкой, он никогда не терял чувства собственного достоинства, чувства нетрагического отношения к обстоятельствам. А это очень важно. Я был молодым преподавателем. Мы сталкивались с Александром Петровичем по геральдическим вопросам: по поводу флага и герба города, а также по поводу символики Дня города. И меня удивило, насколько глубоко он вникал во все мелочи. Это второе важное качество Александра Петровича. Кстати, я был свидетелем практически хрестоматийной сцены: он шёл по улице как обычный житель и разговорился с университетским дворником. Стояли они – один, опершись на метлу, второй в расстёгнутом плаще – была весна. И просто говорили о жизни и о чистоте. Эта доступность в нашу эпоху мне кажется качеством, безвозвратно утерянным. Мне Александр Петрович всегда казался руководителем, порождённым даже не советской эпохой, а эпохой дореволюционной: такой городской голова, который к городу относится как к своему дому. Украшает его и обустраивает, вкладывает в него все средства. Вот в этом Александр Петрович был явлением, которое, наверное, никогда не повторится.

Люди тверской истории, за исключением советской эпохи, у нас в городе совсем не увековечены. Я считаю, что памятник Белоусову должен быть не только на кладбище, но и в городе. Ведь Александр Петрович любил Тверь, и эта любовь проявлялась во всём. Что касается книги о нём или улицы в его честь, я считаю, что он достоин каждой формы увековечения памяти о нём.

Николай Черников, общественный деятель, при Белоусове – глава Центрального района города, позже – его заместитель:

– Александр Петрович Белоусов из категории тех руководителей, которые умели не только слушать, но и слышать, а это разные вещи, и по результатам принимать решения. Потрясающе было то, что мы – четыре главы администрации районов и глава города – работали в постоянном контакте. Если возникала какая-то ситуация, мы собирались и принимали решение. А время было сложное: и задержки зарплаты, и недостаток финансирования по многим отраслям... В сложное время такой контакт необходим. И главное – он доверял нам, но, естественно, и спрашивал будь здоров!

Сегодня вся власть отгородилась от нас кучей охранников, в здание не войдёшь. Белоусов же был доступен. Он шёл на работу пешком, и я знал, что после этого мне обязательно будет какое-то поручение. Встретится ему кто-то – он не только выслушает, но и запомнит, раздаст поручения, чтобы решить вопрос. Тогда это было необходимо: времена были непростые. Были и пикетирования, и демонстрации, и мы всегда шли к людям. Всегда разъясняли и все сложности разрешали. Поэтому и больших потрясений в то время наш город избежал. Хозяйство было удержано, социальная сфера сохранена. Ещё отмечу: благодаря Белоусову сохранили сеть детских оздоровительных лагерей. Сегодня мы некоторые из них потеряли. А тогда было очень тяжело, но город их сохранил. На тот момент в Туле был всего один лагерь для детей, а у нас – одиннадцать. Потому что думали о том, как город будет жить дальше.

Создать книгу воспоминаний об Александре Петровиче – здравое решение. Насчёт улицы его имени – тоже было бы правильно. Это первый всенародно избранный мэр. Главное не переименовывать, это должна быть улица из новых.

Дмитрий Баженов, член-корреспондент РАМН, профессор, при Белоусове – председатель общественного совета при главе города, председатель городской Думы:

– Александр Петрович был народный мэр: никогда не отнекивался от любых вопросов. Когда я стал председателем общественного совета при главе города, его позиция была такова: вы общественный совет, а значит, работайте на благо города. И он никакие решения, важные для города, не принимал без одобрения общественного совета.

При Александре Петровиче были очень хорошие взаимоотношения между городской властью и Думой. Никогда от него не было указаний сверху. Он был демократичен, обсуждал все вопросы в Думе, даже мелкие. Поэтому если есть такое определение – настоящий глава города, то он таким и был. Конечно, были депутаты, которые не поддерживали его. Но он спокойно, без лишних эмоций, убеждал всех. Мы всегда приходили к компромиссу, работа была общей! Это был настоящий человек. И то, что он так рано ушёл, было бедой для города.

Когда я ещё был председателем Думы, предлагали назвать именем Александра Белоусова пароход или дать его имя школе № 53. Но следующая городская власть это не реализовала. Хотя мы все хотели, чтобы его память была увековечена.

ИЗ ДОСЬЕ "КП":

Александр Петрович Белоусов родился 20 июля 1947 года в селе Осташиха Максатихинского района Тверской (тогда Калининской) области. Родители - крестьяне.

Окончил Бежецкий машиностроительный техникум, Калининский политехнический институт и Московский институт государства и права РАН.

В 1969 году работал бетонщиком на Калининском опорно-показательном домостроительном комбинате;

с 1970 по 1987 год работал в сфере ЖКХ, а также на комсомольской и партийной работе;

в 1987-1996 годах - председатель горисполкома;

27 октября 1996 года избран главой города Твери, а 29 октября 2000 года переизбран на этот пост.

Скоропостижно скончался 9-го апреля 2003 года.

25 июня 2003 года за многолетний самоотверженный труд на благо Твери и большой вклад в развитие города Александру Белоусову посмертно присвоено Звание Почётного гражданина города Твери.