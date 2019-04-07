Сегодня знаменитому тверскому шансонье Михаилу Кругу исполнилось бы 57 лет
Знаменитому шансонье Михаилу Кругу, воспевшему Тверь в песне "Милый мой город", ставшей неофициальным тверским гимном, сегодня, 7 апреля, могло бы исполниться 57 лет.
В 2002 году в ночь на 1 июля певец был убит в собственном доме в посёлке Мамулино. Туда проникли двое злоумышленников и выстелили в Михаила, когда он вышел на шум. К сожалению, ранение оказалось слишком серьёзным и спасти Михаила Круга не удалось.
С той трагедии прошло уже почти семнадцать лет, но поклонники помнят Круга и оставляют трогательные сообщения в социальных сетях:
"С днём рождения! Светлая память Михаилу Владимировичу! Помним и Любим.",
"Светлая память!!! Легенда!!!",
"С Днём рождения Миша,пусть тебе там будет легко-светлая память о тебе...",
"Светлая память Михаилу Владимировичу!!! Помним и любим".
Михаила Круга помнят не только поклонники его таланта и коллеги по сцене. Недавно директор предприятия "Конаковский фаянс" Валерий Солонбеков опубликовал фото новой статуэтки: Михаила Круга, сидящего, опираясь на свою гитару.
ИСТОЧНИК KP.RU