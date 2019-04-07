2019-04-07T13:09:17+03:00
Общество

Сегодня знаменитому тверскому шансонье Михаилу Кругу исполнилось бы 57 лет

Поклонники его таланта публикуют в соцсетях тёплые слова и стихи
Виктория ТУШКОВА
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Михаил Круг, один из символов Твери, запечатлён сидящем на скамейке на бульваре РадищеваМихаил Круг, один из символов Твери, запечатлён сидящем на скамейке на бульваре РадищеваФото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
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Знаменитому шансонье Михаилу Кругу, воспевшему Тверь в песне "Милый мой город", ставшей неофициальным тверским гимном, сегодня, 7 апреля, могло бы исполниться 57 лет.

В 2002 году в ночь на 1 июля певец был убит в собственном доме в посёлке Мамулино. Туда проникли двое злоумышленников и выстелили в Михаила, когда он вышел на шум. К сожалению, ранение оказалось слишком серьёзным и спасти Михаила Круга не удалось.

С той трагедии прошло уже почти семнадцать лет, но поклонники помнят Круга и оставляют трогательные сообщения в социальных сетях:

"С днём рождения! Светлая память Михаилу Владимировичу! Помним и Любим.",

"Светлая память!!! Легенда!!!",

"С Днём рождения Миша,пусть тебе там будет легко-светлая память о тебе...",

"Светлая память Михаилу Владимировичу!!! Помним и любим".

Михаила Круга помнят не только поклонники его таланта и коллеги по сцене. Недавно директор предприятия "Конаковский фаянс" Валерий Солонбеков опубликовал фото новой статуэтки: Михаила Круга, сидящего, опираясь на свою гитару.

ИСТОЧНИК KP.RU

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