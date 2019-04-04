Накануне дня рождения Михаила Круга в Твери появился фаянсовый шансонье

Сувенир - это емкий, собирательный символ города и страны, куда едешь. Об этом не понаслышке знают мастера предприятия «Конаковский фаянс».

Незадолго до дня рождения Михаила Круга (7 апреля барду исполнилось бы 57 лет) на страничке директора предприятия Валерия Солонбекова появились фотографии с подписью: «Новое поступление в хранилище образцов нашего производственного предприятия...» На фото - небольшая фаянсовая статуэтка, в которой легко узнается тверской шансонье.

Михаил Круг как будто собирается на концерт. Он изображен с гитарой, что очень напоминает памятник барда на бульваре Радищева.

- Автор сувенира - художник Елена Демидова. Она уверена, что личность Михаила Круга в масштабах Тверской области значима и интересна. Мы идею поддержали. Фаянсовая фигурка представляет собой собирательный образ шансонье, к которому мы все привыкли, - рассказал «КП»-Тверь» Валерий Солонбеков.

Новый сувениру тут же оценили в комментариях, отметив, что "Михаил Круг, кто бы что не говорил, один из символов Твери. А потому и идея и исполнение супер!"

После чего читатели стали делиться разными историями из жизни, в которых им так или иначе "помогало" имя Михаила Круга.

- Прикольный случай со мной произошёл в Абакане в прошлом году в областной клинической больнице, куда я пришёл делать КТ сломанной челюсти. Узнав, что я из Твери с родины Михаила Круга, доктор предложила мне бесплатно сделать КТ всей головы... - читаем одну из них.

Остается лишь добавить, что характерный и узнаваемый сувенир в скором времени появится в разных точках предприятия, и его смогут приобрести все желающие.

Напомним, звезда шансона скончался 1 июля 2002 года после огнестрельного ранения. В ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года на дом Круга в посёлке Мамулино (микрорайоне Твери) было совершено нападение. В доме, помимо певца, находились ещё пять человек — его жена Ирина, теща и трое детей.

Михаил Круг изображен с гитарой, что очень напоминает памятник барда на бульваре Радищева. Фото: Валерий Солонбеков

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