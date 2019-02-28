В интернет-голосовании можно выбрать вариант оформления площадки у подножия Ржевского мемориала в Тверской области

СЕГОДНЯ 18:02 2019-02-28T18:02:43+03:00

На площадке уже началась подготовка к строительным работам

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Жители Тверской области смогут проголосовать за понравившийся вариант оформления площадки для возложения цветов у подножия Ржевского мемориала советскому солдату. Интернет-голосование проходит сразу на трех площадках: на сайте мемориала, на сайте Российского военно-исторического и на сайте История.РФ.

Пользователи могут выбрать только один из вариантов оформления. Также можно предложить свою идею.

Напомним, мемориал будет строиться на участке площадью около 4 га в Ржевском районе, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево. Тверская область берёт на себя ответственность за обустройство инфраструктуры комплекса. На площадке уже началась подготовка к строительным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU