2019-02-28T18:02:43+03:00
Общество

В интернет-голосовании можно выбрать вариант оформления площадки у подножия Ржевского мемориала в Тверской области

На площадке уже началась подготовка к строительным работам
Виктория ЖУКОВА
Поделиться:
Под возведение Ржевского мемориала советскому солдату выделен земельный участок площадью около 4 га. Фото: ПТОПод возведение Ржевского мемориала советскому солдату выделен земельный участок площадью около 4 га. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Жители Тверской области смогут проголосовать за понравившийся вариант оформления площадки для возложения цветов у подножия Ржевского мемориала советскому солдату. Интернет-голосование проходит сразу на трех площадках: на сайте мемориала, на сайте Российского военно-исторического и на сайте История.РФ.

Пользователи могут выбрать только один из вариантов оформления. Также можно предложить свою идею.

Напомним, мемориал будет строиться на участке площадью около 4 га в Ржевском районе, рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево. Тверская область берёт на себя ответственность за обустройство инфраструктуры комплекса. На площадке уже началась подготовка к строительным работам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24