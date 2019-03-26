В Твери продолжаются поиски пропавших молодых мужчин

СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-26T12:01:08+03:00

Волонтеры собирают группу для поисков, к которой присоединится можно в течение всего дня

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» продолжают разыскивать пропавших в Тверской области людей.

В марте в Твери с разницей в неделю пропали два молодых человека. Четверкин Александр Георгиевич 7 марта вышел из дома, который находится на улице Брагина и перестал выходить на связь. Поисковики ранее просили автомобилистов, которые проезжали в ночь на 8 марта по Мигаловской эстакаде, просмотреть записи с видеорегистраторов.

С 16 марта в Твери разыскивают Мельникова Никиту Юрьевича. Около 19:00 он ушел из дома, который находится на 1-ом переулке Красной слободы. Волонтеры также просят автомобилистом посмотреть записи с видеорегистраторов. Нужны данные по 16 марту после 18:50 по проспекту Калинина, по бульвару Ногина или окрестностям.

До сих пор о местонахождении мужчин ничего не известно. Информацию можно сообщить по телефонам: 89036959563, 89106463434, 89040141234 или 102.

Кроме того, поисковики собирают группу на поиски пропавшего Никиты Мельникова при поддержке регионального УМЧС. Сбор был утром 26 марта у ДК Химволокно, но помочь волонтерам можно в течение всего дня.

- Поиски будут проводиться в течение дня, до темноты, поэтому присоединиться можно в любой момент. Телефон для связи 8(963)2223444 (брат Никиты - Даниил). Обязательно крепкая обувь, теплая прочная одежда, желательно перчатки, фонари, - информируют волонтеры в группе ВПСО «Сова».

Молодого человека ищут с 7 марта Фото: ВПСО "Сова"

ИСТОЧНИК KP.RU