Волонтёры просят автомобилистов посмотреть записи с видеорегистраторов для помощи в поисках жителя Твери

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-13T10:00:21+03:00

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Волонтеры тверского поисково-спасательного отряда “Сова” просят водителей, которые в ночь с 7 на 8 марта проезжали по Мигаловскому мосту, просмотреть записи с видеорегистраторов. В это время в Твери пропал Александр Четвёркин, сын главы Каблуковского поселения.

- Если у вас нет времени на просмотр, скиньте записи нам на электронную почту vpso-tver@yandex.ru, мы посмотрим сами! Помогите нам вернуть парня, - пишут волонтеры в своей группе.

Напомним, молодой человек 7 марта около 20:00 вышел из дома по адресу: Тверь, улица Брагина, 16 и пропал.

Ростом Александр 178-180 сантиметров, худощавого телосложения, русые и короткие волосы, глаза голубые. У мужчины есть несколько татуировок: на внутренней стороне правой руки и на правой ноге у лодыжки. Был одет в черную короткую куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, белые кроссовки с синей полосой и темно-синяя кепка.

При себе у молодого человека был мобильный телефон “iPhone 6”, темно-синяя сумка с двумя ручками, документы, темно-коричневый ноутбук, ключи от дома и банковская карта.

ИСТОЧНИК KP.RU