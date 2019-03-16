Тверская спортсменка может попасть в десятку лучших на Первенстве России по фигурному катанию

16 Март 20:09 2019-03-16T20:09:47+03:00

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На льду спортивного комплекса «Юбилейный» Твери продолжается Первенство России по фигурному катанию на коньках «Мемориал С.А. Жука». Участвуют в турнире юноши и девушки старшей и младшей возрастных групп.

У спортсменов осталось два дня, чтобы показать все свои таланты. В субботу, 16 марта, с короткой программой выступили девушки и юноши младшего возраста. Ранее они уже успели показать элементы.

По итогам двух программ первое место среди девушек занимает представительница московской школы ЦСО "Самбо-70"отделение "Хрустальный", воспитанница Этери Тутберидзе, Вероника Жилина. На втором месте спортсменка из Санкт-Петербурга Александра Чаткина (СШОР "Звездный лед"). На третьем – еще одна воспитанница ЦСО "Самбо -70" отделение "Хрустальный" Алиса Двоеглазова.

Тверская фигуристка, Алина Горбачева, ведет борьбу за попадание в десятку среди девушек старшего возраста (участница спортивной школы ФФКТО , тренер Софья Федченко). Пока Алина занимает 19 место из 29. Она неудачно выполнила каскад из двух тройных тулупов. (элементы в сегодняшней утренней части соревнований сдали девушки старшего возраста).

Лидерство в старшей группе у представительницы Москвы, Камилы Валиевой (ЦСО "Самбо 70"отделение "Хрустальный"), вторая позиция - у Софьи Самоделкиной (СШОР ЦСКА им. С.А. Жука) и третье место – у Софьи Акатевой (ЦСО "Самбо 70"отделение "Хрустальный" Софьи Акатевой).

В воскресение, 17 марта, девушки старшего возраста покажут свою короткую программу. У Алины Горбачевой есть все шансы попасть в десятку лучших.

Программа выступлений доступна на сайте «КП»-Тверь». Вход свободный.

Итоги Первенства подведут 18 марта Фото: Тылькевич Елена

После выступления участники получают баллы Фото: Тылькевич Елена

Состязания будут идти до 18 марта Фото: Тылькевич Елена

Посмотреть выступления могут все желающие Фото: Тылькевич Елена

ИСТОЧНИК KP.RU