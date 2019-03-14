2019-03-14T13:17:23+03:00
Спорт

В Твери стартует первенство России по фигурному катанию среди детей

Вход на соревнования свободный
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Будучи совсем юной Елизавета Туктамышева побеждала на «Мемориале С.А. Жука» Фото: REUTERSБудучи совсем юной Елизавета Туктамышева побеждала на «Мемориале С.А. Жука» Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

До 18 марта на льду спортивного комплекса «Юбилейный» проходит первенство России по фигурному катанию «Мемориал С.А. Жука». За награды поборются более 100 мальчишек и девчонок, которые будут выступать в старшей и младшей возрастных группах (от 12 лет и младше). Самые сильные спортсмены получат шанс попасть в состав сборной команды России. Что касается программы выступлений, то она будет состоять из трех видов: элементов (прыжки, каскад прыжков, вращение и дорожка шагов), короткой и произвольной программ.

Верхневолжье на турнире будет представлять воспитанница спортивной школы Федерации фигурного катания Тверской области Алина Горбачева. Право выступить на состязаниях тверичанка завоевала благодаря тому, что вошла в тройку лучших спортсменок на первенстве ЦФО.

СПРАВКА КП

«Мемориал С.А. Жука» проводится с 2000 года. В разные годы его победителями и призерами становились известные фигуристы Елена Радионова, Артур Гачинский, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова, Анна Погорилая, Евгения Медведева, Полина Цурская, Анна Щербакова.

Станислав Алексеевич Жук - заслуженный мастер спорта, тренер, четырехкратный чемпион СССР в парном катании и трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию.

В 1958 году вместе с сестрой Ниной они впервые исполнили поддержку на одной руке. Среди учеников Станислава Алексеевича - Ирина Роднина, Алексей Уланов и Александр Зайцев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Сергей Четверухин, Елена Водорезова, Александр Фадеев. За 20 лет тренерской работы воспитанники Станислава Жука завоевали на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх 67 золотых, 34 серебряные и 35 бронзовых медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Автоинспекторы остановили в Тверской области пьяного водителя автобуса, который вез детей
У жителей Твери спросят, действительно ли им нужен пешеходный мост у Морозовского городка
Руководителя управляющей компании оштрафовали за плохую уборку крыш от снега в Тверской области
Прокуратура Тверской области нашла нарушения в деятельности транспортных компаний
Состязания по быстрой и правильной сборке кубика Рубика прошли в Тверской области
Водитель погиб при съезде автомобиля в кювет в Тверской области
На год лишен прав водитель фуры снесший шлагбуам в Тверской области
Лесбиянки и гомосексуалисты со всей России хотят устроить игры в Тверской области
Ночью под Тверью загорелась пилорама
Подробности массовой аварии на трассе М-10 в Тверской области: водитель легковушки отвлекся и врезался в "Газель"
Пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией в Твери отметят концертом, флешмобами и розыгрышем путевки
Более 100 млн рублей направят дополнительно на завершение строительства детской поликлиники в Твери
Больше всего в Тверской области зарабатывают работники сферы обрабатывающего производства, энергетики и страховщики
Новый вертолёт Ми-8 для санитарной авиации поступил в Тверскую область
XXVII Международный фестиваль музыки И.С. Баха пройдет в Твери