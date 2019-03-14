В Твери стартует первенство России по фигурному катанию среди детей
До 18 марта на льду спортивного комплекса «Юбилейный» проходит первенство России по фигурному катанию «Мемориал С.А. Жука». За награды поборются более 100 мальчишек и девчонок, которые будут выступать в старшей и младшей возрастных группах (от 12 лет и младше). Самые сильные спортсмены получат шанс попасть в состав сборной команды России. Что касается программы выступлений, то она будет состоять из трех видов: элементов (прыжки, каскад прыжков, вращение и дорожка шагов), короткой и произвольной программ.
Верхневолжье на турнире будет представлять воспитанница спортивной школы Федерации фигурного катания Тверской области Алина Горбачева. Право выступить на состязаниях тверичанка завоевала благодаря тому, что вошла в тройку лучших спортсменок на первенстве ЦФО.
СПРАВКА КП
«Мемориал С.А. Жука» проводится с 2000 года. В разные годы его победителями и призерами становились известные фигуристы Елена Радионова, Артур Гачинский, Максим Ковтун, Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева, Аделина Сотникова, Анна Погорилая, Евгения Медведева, Полина Цурская, Анна Щербакова.
Станислав Алексеевич Жук - заслуженный мастер спорта, тренер, четырехкратный чемпион СССР в парном катании и трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы по фигурному катанию.
В 1958 году вместе с сестрой Ниной они впервые исполнили поддержку на одной руке. Среди учеников Станислава Алексеевича - Ирина Роднина, Алексей Уланов и Александр Зайцев, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Сергей Четверухин, Елена Водорезова, Александр Фадеев. За 20 лет тренерской работы воспитанники Станислава Жука завоевали на чемпионатах мира, Европы и на Олимпийских играх 67 золотых, 34 серебряные и 35 бронзовых медалей.
ИСТОЧНИК KP.RU