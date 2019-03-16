2019-03-16T09:31:56+03:00
Спорт

Посмотреть на выступления юных фигуристов со всей страны можно бесплатно в СК "Юбилейный" Твери

В столице Верхневолжья продолжаются всероссийские соревнования по фигурному катанию
Виктория ФОМИНА
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Посмотреть на выступление фигуристов можно бесплатноПосмотреть на выступление фигуристов можно бесплатноФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Твери продолжается Первенство России по фигурному катанию на коньках «Мемориал С.А. Жука». Начались соревнования в четверг, 14 марта, и будут идти до 18 марта включительно. Турнир объединил сильнейших юных спортсменов со всей страны на льду спортивного комплекса «Юбилейный».

Посмотреть на выступление фигуристов можно бесплатно.

В субботу, 16 марта:

С 10:00 до 13:15 девочки старшей группы покажут элементы;

с 13:30 до 16:30 пройдет короткая программа участниц младшей группы;

с 16:45 до 19:45 – короткая программа мальчиков младшей группы;

с 20:00 до 23:00 – короткая программа мальчиков старшей группы.

В воскресение, 17 марта:

С 10:00 до 13:30 выступят девочки младшей группы с произвольной программой;

с 13:55 до 17:45 - мальчики младшей группы с произвольной программой;

с 18:10 до 21:10 - девочки старшей группы с короткой программой.

Награждение победителей и призеров соревнований запланировано на вторую половину дня, 18 марта.

Напомним, что Тверскую область на турнире представляет Алина Горбачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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