Посмотреть на выступления юных фигуристов со всей страны можно бесплатно в СК "Юбилейный" Твери
В Твери продолжается Первенство России по фигурному катанию на коньках «Мемориал С.А. Жука». Начались соревнования в четверг, 14 марта, и будут идти до 18 марта включительно. Турнир объединил сильнейших юных спортсменов со всей страны на льду спортивного комплекса «Юбилейный».
Посмотреть на выступление фигуристов можно бесплатно.
В субботу, 16 марта:
С 10:00 до 13:15 девочки старшей группы покажут элементы;
с 13:30 до 16:30 пройдет короткая программа участниц младшей группы;
с 16:45 до 19:45 – короткая программа мальчиков младшей группы;
с 20:00 до 23:00 – короткая программа мальчиков старшей группы.
В воскресение, 17 марта:
С 10:00 до 13:30 выступят девочки младшей группы с произвольной программой;
с 13:55 до 17:45 - мальчики младшей группы с произвольной программой;
с 18:10 до 21:10 - девочки старшей группы с короткой программой.
Награждение победителей и призеров соревнований запланировано на вторую половину дня, 18 марта.
Напомним, что Тверскую область на турнире представляет Алина Горбачева.
ИСТОЧНИК KP.RU