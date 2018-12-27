2018-12-27T09:12:11+03:00
Общество

Под возведение Ржевского мемориала в Тверской области выделен участок рядом с трассой М-9

В регионе создадут рабочую группу по строительству мемориала
Виктория ЖУКОВА
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Проект монумента сделал белгородский скульптор Фото: пресс-служба ПТОПроект монумента сделал белгородский скульптор Фото: пресс-служба ПТО
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Под возведение Ржевского мемориала в Тверской области был выделен земельный участок площадью около 4 га. Территория находится рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево.

26 декабря на совещании в правительстве Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, ключевой темой обсуждения стало строительство Ржевского мемориала советскому солдату.

В настоящее время на выделенной площадке уже завершены геологические изыскания, разрабатывается проектная документация. Строительство будет курировать Музей Победы. Регион будет отвечать за создание инфраструктуры комплекса - подведение электричества и газа, сетей водоснабжения и водоотведения, строительство дорог, разъездов, парковочных площадок, а также благоустройство прилегающей территории.

Игорь Рудня предложил создать рабочую группу по реализации проекта совместно с федеральными Министерствами культуры и транспорта, а также поручил сформировать региональную рабочую группу с участием представителей правительства области, руководства Ржевского района.

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