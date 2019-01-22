Тверская область берёт на себя создание инфраструктуры на месте строительства Ржевского мемориала

СЕГОДНЯ 09:04 2019-01-22T09:04:34+03:00

Регион ответственен за подведение электричества, газа и воды к комплексу

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В Тверской области под возведение Ржевского мемориала советскому солдату выделен земельный участок площадью около 4 га. Находится он в Ржевском районе рядом с трассой М-9 «Балтия» и деревней Хорошево.

21 января на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя, обсудили создание инфраструктуры на месте Ржевского мемориала. В частности обеспечение участка электро-, газо-, водоснабжением и водоотведением, а также разработка схемы подъездных маршрутов к мемориалу и Ржевскому филиалу Музея Победы.

Напомним, что возведение мемориала будет курировать Музей Победы, а Тверская область берёт на себя создание инфраструктуры комплекса.