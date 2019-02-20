Участник тверской команды КВН "Плюшки имени Ярослава Мудрого" стал новым участником Comedy Club
Участник команды КВН из Твери «Плюшки имени Ярослава Мудрого» Богдан Лисевский продолжил свой творческий путь и стал резидентом шоу Comedy Club на канале ТНТ.
Об этом стало известно после выхода видеоанонса нового сезона популярного шоу. Богдан появляется на сцене вместе с певицей Ольгой Серябкиной. Посмотреть выпуск можно будет уже в ближайшую пятницу, 22 февраля на телеканале ТНТ в 21:00.
- Следите за выпусками, остальные ребята тоже здесь будут, - ответили на радостные комментарии фанатов в группе команды "Плюшки имени Ярослава Гашека" в соцсети.
Напомним, команда «Плюшки имени Ярослава Мудрого» отыграли в Высшей лиге КВН два сезона. После второго места на фестивале «КиВиН» в Сочи ребята решили сделать перерыв и уйти со сцены.
ИСТОЧНИК KP.RU