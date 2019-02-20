2019-02-20T18:29:17+03:00
Общество

Участник тверской команды КВН "Плюшки имени Ярослава Мудрого" стал новым участником Comedy Club

Богдана Лисевского теперь можно увидеть на канале ТНТ
Виктория ЖУКОВА
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Богдан - самый необычный участник команды Фото: vk.com/"Команда КВН "Плюшки имени Ярослава Гашека"Богдан - самый необычный участник команды Фото: vk.com/"Команда КВН "Плюшки имени Ярослава Гашека"
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Участник команды КВН из Твери «Плюшки имени Ярослава Мудрого» Богдан Лисевский продолжил свой творческий путь и стал резидентом шоу Comedy Club на канале ТНТ.

Об этом стало известно после выхода видеоанонса нового сезона популярного шоу. Богдан появляется на сцене вместе с певицей Ольгой Серябкиной. Посмотреть выпуск можно будет уже в ближайшую пятницу, 22 февраля на телеканале ТНТ в 21:00.

- Следите за выпусками, остальные ребята тоже здесь будут, - ответили на радостные комментарии фанатов в группе команды "Плюшки имени Ярослава Гашека" в соцсети.

Напомним, команда «Плюшки имени Ярослава Мудрого» отыграли в Высшей лиге КВН два сезона. После второго места на фестивале «КиВиН» в Сочи ребята решили сделать перерыв и уйти со сцены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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