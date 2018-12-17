Тверская команда "Плюшки Ярослава Мудрого" уходит из КВН

15 декабря состоялся финал Высшей лиги КВН. И вновь, второй год подряд, за победу боролась тверская команда «Плюшки Ярослава Мудрого».

За несколько часов до начала ребята выложили в своей группе общее фото и подписали: «Друзья! Сегодня финал Высшей лиги КВН! Мы будем стараться!» И действительно старались...

Кстати, если вдруг вы не смотрели игру, не переживайте, её покажут по телевидению 1 января, но, так как текстовая трансляция шла в интернете, результаты стали известны гораздо раньше.

На этот раз за чемпионский титул тверские кавээнщики боролись с пятью командами: «Борцы» (Сургут), «Русская дорога» (АГПУ, Армавир), «Вятка» (Киров), «Раисы» (Иркутск), «Так-то» (СФУ, Красноярск).

Всего было три конкурса. И уже в первом «Плюшки» показали себя отлично: три «пятерки» и «четверки». А дальше… Дальше на сцене появился самый настоящий автомобиль и прозвучала фраза, которая запомнится всем надолго: «КВН - как пупок. Вот он есть - и все. На всю жизнь».

Если в прошлом году «Плюшки» заняли в финале третье место, то в этом, набрав 10,3 балла, тверская команда взяла серебро. Первое место по решению жюри поделили между собой «Вятка» (11 баллов) и «Раисы» (10,8 балла). Третье место у «Русской дороги» (10,2 балла). Призовой фонд в 1 миллион рублей в данном случае предусматривается только за золото.

«Как оцениваете судейство? Что дальше? Будут ли «Плюшки» играть в следующем сезоне?» - с этими вопросами мы обратились к участнику команды Ивану Васенёву.

- Говорить об оценке рано. К сожалению, никто пока еще не видел игру. И я тоже отношусь к таким людям, потому что был за кулисами. Полноценную игру я увижу только в эфире ТВ, поэтому на данный момент никаких вопросов к судейству у меня нет. Когда покажут финал, можно будет о чем-то говорить. Пока претензий нет.

- Что говорят те ребята, кто был на сцене? Не показалось ли им, как и вашим болельщикам, странным, что 1-е место разделили между двумя командами, хотя количество баллов у каждой из них было неодинаковым.

- Насколько я знаю, самой большой резонанс действительно вызвал тот факт, что жюри сделал двойное чемпионство, хотя «Раисы» отстали от «Вятки» на 0,2 балла. Как я к этому отношусь? Мы дружим со всеми командами, и для нас это было непринципиальным, потому что мы всё равно не выиграли по баллам. Ну а так, наверное, все-таки это неправильно. По сути, если выиграла одна команда, она и должна быть победителем. Мне кажется, такого в истории КВН еще не было.

- Ваши болельщики очень переживают, что команда собирается уйти из КВН. Это правда?

- То, что мы уйдем, это точно. Вопрос был решен еще в начале сезона, так что мы не спонтанно, на эмоциях в конце игры. В январе на Сочинском фестивале мы уже знали, что это будет наш последний сезон, причем неважно, сколько игр мы сыграем, выиграем или нет. Так что следующего сезона не будет. Мы очень благодарны болельщикам, и мы их понимаем, но решили для себя, что надо уходить из КВН, пока мы еще не успели надоесть, чтобы потом никто не мог сказать, что мы начали повторяться или что-то еще. Все, что мы хотели сказать в КВН, мы уже сказали. Хотелось, конечно, выиграть, но что поделаешь...

- Сколько лет уже существует команда? И сколько вы сами в КВН?

- Все ребята по-разному играют. Я, например, 11 лет, а нашей команде 6 лет. Печально нам или нет? Скорее да, наверное.

- Если бы вдруг случилось чудо, появился бы спонсор... А ведь деньги - это и новые возможности, в том числе сказать и показать нечто большее. В этом бы случае вы остались бы?

- Нет. Наш уход вообще никак не связан со спонсорами. Даже если бы появились деньги, мы бы не пошли дальше. Решение уже принято.

- Получали ли вы какие-то предложения принимать участие в программах, работать на ТВ?

- Пока нет, вот в январе будем думать. Фактически мы еще не закончили играть, потому что в январе будет Сочинский фестиваль, до этого момента мы еще играем в КВН.

- А потом есть возможность увидеть вас на ТВ?

- Ну... все может быть. Хотя я пока не могу вам ничего сказать наверняка. Всё свое время мы тратили исключительно на КВН: то писали тексты, то репетировали и совсем редко занимались другими проектами. Времени на что-то другое не было. Теперь, надеемся, появится.