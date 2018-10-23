Самая небанальная команда КВН «Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери ищут деньги на финал Высшей лиги

СЕГОДНЯ 14:07 2018-10-23T14:06:52+03:00

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Чуть больше недели назад стало известно о том, что «Плюшки имени Ярослава Мудрого» второй год подряд вышли в финал Высшей лиги КВН. Тверские весельчаки оказались смешнее своих соперников из Сочи, Москвы, Красноярска и даже Лондона. Но нашим находчивым ребятам не до смеха. Пришло время вновь подумать о насущном.

Финал Высшей лиги КВН состоится уже 15 декабря, а «Плюшки» все еще не решили финансовый вопрос. Дело в том, что участие в главное игре года полностью ложится на плечи её участников. То есть обеспечивать своё существование в Москве на протяжении около двух недель ребята должны сами. К этим расходам добавляются транспортные издержки, оплата гримеров, реквизита и другие сопутствующие траты.

«Комсомолка» связалась с участником команды Иваном Васенёвым и узнала, как «Плюшки» планируют решать финансовый вопрос.

- Пока нет точного понимания, сможем мы найти необходимую сумму или нет. Конечно, мы получим деньги за победу в полуфинале, но итоговой суммы все равно не хватит, - рассказывает участник команды Иван Васенёв.

И тут встает резонный вопрос. Неужели команда, играющая в Высшей лиге КВН, не может найти спонсоров? Ведь возможность засветиться на Первом канале - это отличный шанс для спонсоров рассказать о себе на всю страну. Но и тут все оказывается на так просто.

- Бывает, что предприниматели нам помогают, но происходит это достаточно редко. Коммерсантам это просто неинтересно, - продолжает Иван.

Участник уже безусловно знаменитых на всю Россию «Плюшек» рассказывает, что команда не ждала у моря погоды и пыталась самостоятельно найти спонсоров, однако подавляющее большинство попыток оказались тщетными. Справедливости ради заметим, что юмористам периодически оказывает помощь один из тверских предпринимателей. Поступают предложения и от бизнесменов из других регионов страны, но они пока не рассматриваются. Заиметь постоянные финансовые потоки команде так и не удалось. Конечно, ребят поддерживает ТвГУ, но и у альма-матер «запас прочности» ограничен.

Пробовали «Плюшки» получить поддержку и от властей города и области, но из этого ничего вышло. На одном из этапов команде предлагали выступать за другой регион, однако ребята ответили отказом.

До финальной игры Высшей лиги КВН осталось почти два месяца. За это время команде надо постараться найти спонсора, иначе опять придется играть в долг.

СПРАВКА «КП»

«Плюшки имения Ярослава Мудрого» начинали свой путь в КВН как обычная студенческая команда при ТвГУ. Однако искрометный юмор ребят и отличные артистические способности позволили им не только добраться до Высшей лиги, но и стать в дебютный для них сезон обладателями бронзовых медалей. Шутки ребят впечатляют не только звездное жюри. В официальной группе команды в одной из социальных сетей насчитывается более 20 000 почитателей их таланта.

Финал Высшей лиги КВН-2018 состоится 15 декабря. За звание лучших, помимо «Плюшек», будут бороться: «Борцы» (Сургут), «Так-то» (Красноярск), «Раисы» (Иркутск) и ещё одна команда из утешительного полуфинала.