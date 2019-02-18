2019-02-18T17:34:26+03:00
Общество

Следователи СК возбудили еще одно уголовное дело после обрушения деревянного навеса в центре Твери

В халатности обвиняется начальник отдела по обслуживанию зданий
Виктория ЖУКОВА
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Бездействие чиновников повлекло образование большой снежной массы на крыше дома, которая упала и разрушила защитный навес. Фото: УМЧС России по Тверской областиБездействие чиновников повлекло образование большой снежной массы на крыше дома, которая упала и разрушила защитный навес. Фото: УМЧС России по Тверской области
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В Твери в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, было возбуждено еще одно уголовное дело уже о халатности.

Напомним, вечером в субботу, 16 февраля с крыши дома №12Б по улице Новоторжской на деревянный навес, примыкающий к указанному зданию, упада глыба льда. Конструкция не выдержала тяжести снега и разрушилась.

Фрагменты навеса и снежная масса упала на людей, которые стояли рядом на остановке. Среди пострадавших три женщины 19, 61 и 67 лет. У одной из них были диагностированы тяжелые травмы.

- Как считает следствие, причинение пострадавшим травм стало возможным ввиду не организации своевременной очистки кровли дома от снега и наледи лицами, ответственными за его содержание, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

Во время расследования был установлен факт ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей начальником отдела по обслуживанию зданий. Его бездействие повлекло образование большой снежной массы на крыше дома. Подозреваемый был задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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