Трое пострадавших: Деревянный навес под тяжестью снега обрушился на людей в Твери

Суббота, 16 февраля около 20 часов. Центр Твери, пересечение улиц Новоторжской и Трехсвятской, место, которое в народе давно называют "Тверской Арбат". Кто-то бежит в кафе, кто-то прогуливается. И тех, и других останавливает грохот, лязг железа, хруст ломающегося дерева и крики людей.

Уже спустя буквально минуты очевидцы скажут: деревянный навес не выдержал массы снега, упавшей с крыши заброшенного здания, где некогда располагалось кафе "Лондон". Шаткая конструкция сложилась в секунды.

Почти сразу стало ясно, что есть пострадавшие. Рядом со зданием находится остановка общественного транспорта, и людей на ней было немало. Правда, цифры и показания очевидцев разнились. Кто-то говорил о двух женщинах, кто-то вспоминал еще раненого мужчину. которого откапывали из-под снега.

Спасатели чуть позже скажут о трех пострадавших женщинах, одна из которых была пожилая, другая - 19-летняя девушка, которая сначала ушла домой и только оттуда вызвала скорую. Двух женщин госпитализировали с места ЧП с ранами различной степени тяжести.

Уже через полчаса после ЧП на месте работали сотрудники полиции, следователи СК и криминалисты. Еще через полчала подогнали внушительную технику, которая позволила подняться на крышу и начать ее чистить.

- Во всей этой истории поражает то, что не спохватились раньше. Я живу в центре города и давно вижу, как прогибался под снегом этот переход. 15 февраля вечером часть его не выдержала тяжести и обрушилась, тогда только по счастливой случайности никто не пострадал, - комментирует "КП" свидетельница ЧП.

Пострадавших откапывали из-под завалов.Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Надо отметить, что по факту частичного обрушения уже на следующий день, утром 16 февраля, Следственное Управление Следственного Комитета РФ по Тверской области объявило доследственную проверку. Деревянный каркас тут же перекрыли ограждениями, вокруг него повесили предупредительную ленту. Однако это не спасло людей, стоявших рядом с ним на остановке.

Днем 16 февраля обрушение продолжилось, причем не только со стороны Новоторжской, но и со стороны Трехствятской.

- Я сама видела, как около двух часов рухнул еще один пролет, - уточняет свидетельница ЧП.

К 22 часам было озвучечена предположительная причина происшествия, которая впрочем и так была понятна - cход снега с крыши. Снега на давно уже никому ненужном здании скопилось слишком много, а тут еще в субботу, как назло, потеплело... Тяжелая масса рухнула на переход, крытый железными листами, тот в свою очередь на людей.

В настоящее время сотрудниками спецслужб продолжается осмотр и сбор всех подробностей произошедшего. Глава города Твери Алексей Огоньков находится на месте ЧП. Городские службы чистят кровлю здания, а заодно и прилегающую территорию.

Сообщается, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Очевидцев случившегося было много. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Территорию сразу перекрыли. Фото: Анна Рыжкова

ЧП в центре Твери. Фото: Анна Рыжкова

ЧП в центре Твери. Фото: Анна Рыжкова

ЧП в центре Твери. Фото: Анна Рыжкова

ЧП в центре Твери. Фото: Анна Рыжкова

ЧП в центре Твери. Фото: Анна Рыжкова

ЧП в центре Твери. Фото: Анна Рыжкова