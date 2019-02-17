2019-02-17T14:43:38+03:00
Происшествия

По факту обрушения деревянного навеса в Твери возбуждено уголовное дело

Виновным грозит штраф или лишение свободы
Ирина ТАРАСОВА
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При обрушении навеса пострадало три человека. Фото: Анна РыжковаПри обрушении навеса пострадало три человека. Фото: Анна Рыжкова
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17 февраля Московским межрайонным следственным отделом Твери следственного управления СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело "по факту оказания лицами, ответственными за очистку от наледи и снега крыши дома, услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ)"

Напомним, около 20 часов 16 февраля снежная масса и глыбы льда упали с крыши дома № 12Б, расположенного по улице Новоторжской города Твери, на деревянный защитный навес. Конструкция рухнула, при этом пострадали три женщины. Им были причинены различные телесные повреждения, у одной из которых они расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Следствие считает, что случившееся стало возможным "ввиду не организации своевременной очистки кровли дома от снега и наледи лицами, ответственными за его содержание". В связи с этим подозреваемые будут допрашиваться, а также проверяться документы, подтверждающие их должностной статус и полномочия".

Если вина лиц будет доказана, то подозреваемым может грозить штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет также со штафом.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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