После смертельной аварии на Московском шоссе в Твери возбуждено уголовное дело

13 Февр. 09:12 2019-02-13T09:12:18+03:00

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В Твери после аварии на Московском шоссе было возбуждено уголовное дело по факту «Нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, 10 февраля около 09:20 в Малых Перемерках столкнулись две легковушки. В УГИБДД по Тверской области сообщили, что 60-летний водитель автомобиля «Шкода» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Черри», за рулем которой была 47-летняя женщина.

В результате аварии на месте погиб водитель «Шкоды», его 60-летняя пассажирка скончалась в больнице. Серьезные травмы получили две женщины-пассажирки и маленький ребенок. В «Черри» пострадали водитель, женщина-пассажирка и подросток.

ИСТОЧНИК KP.RU