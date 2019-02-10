2019-02-10T14:56:30+03:00
Происшествия

В смертельной аварии на Московском шоссе в Твери пострадали двухлетняя девочка и подросток

Автоинспекторы ищут свидетелей данного ДТП
Виктория ЖУКОВА
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В аварии один человек погиб и шестеро пострадали Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ аварии один человек погиб и шестеро пострадали Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери в 09:20 10 февраля на Московском шоссе столкнулись «Cherry QQ» и «Skoda Fabia». В аварии погиб водитель немецкой малолитражки, еще шесть человек получили травмы: три пассажирки «Skoda», среди которых двухлетний ребенок, женщина-водитель и две пассажирки «Cherry», среди которых 17-летняя девушка. Пострадавших из первой иномарки с тяжелыми травмами госпитализировали в больницу.

Госавтоинспекция обращается к очевидцам произошедшего с просьбой передать всю имеющуюся у них информацию об аварии по телефону дежурной части: 8 (4822)580400.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Skoda Fabia» ехал в сторону трассы М-10. По неустановленной причине он выехал на встречную полосу, где врезался в «Cherry QQ». По факту ДТП назначено административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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