2019-02-11T10:25:39+03:00
Происшествия

В больнице скончалась 60-летняя пассажирка автомобиля, который попал в страшную аварию на Московском шоссе Твери

В результате ДТП унесло уже две жизни
Виктория ЖУКОВА
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Во время столкновения в автомобиле "Школа" погибли двое Фото: УГИБДД России по Тверской областиВо время столкновения в автомобиле "Школа" погибли двое Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Выросло количество погибших в аварии, которая произошла 10 февраля в Твери на Московском шоссе. В больнице от полученных травм скончалась 60-летняя пассажирка автомобиля «Шкода Фабия». Женщина ехала на заднем сиденье автомобиля и не была пристегнула ремнем безопасности.

В результате страшная авария унесла уже две жизни. Травмы при столкновении получили пять человек, среди которых двое детей. Двухлетняя девочка, которую 30-летняя пассажирка «Шкоды» держала на руках, по-прежнему в тяжелом состоянии в больнице.

В региональной Госавтоинспекции уточняют, что в автомобиле «Шкода Фабия» никто не был пристегнут ремнями безопасности. 60-летний водитель превысил скорость и вылетел на встречную полосу движения, где врезался в автомобиль «Черри SD18D».

В китайской малолитражке 47-летний водитель и две его пассажирки 36 и 17 лет были пристегнуты. При столкновении они получили не тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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