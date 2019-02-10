Ночью вновь загорелось здание заброшенной школы №5 в Твери

СЕГОДНЯ 13:41 2019-02-10T13:41:01+03:00

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В Тверь в ночь с 9 на 10 февраля вновь загорелась заброшенная школа №5. На этот раз горел второй этаж закрытого учебного учреждения. Огонь успел повредить напольное покрытие на трех квадратных метрах.

Закрытое здание школы улице Константина Заслонова горит регулярно. Как правило, причинами пожара становятся детские шалости.

Последний раз школа привлекла внимание пожарных в декабре прошлого года. Все возгорания спасатели оперативно ликвидировали.

Напомним, в январе 2019 года было принято решение построить новое здание для школы № 5 на улице Севастьянова.

ИСТОЧНИК KP.RU