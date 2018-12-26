Закрытая школа №5 в Твери вновь загорелась
Пожар, как и в прошлый раз, произошел на последнем этаже
Возгорание оперативно потушили пожарныеФото: Ольга Крыльцова
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В Твери вновь загорелась заброшенная школа №5. Здание учебного учреждения на 1-ой улице За линией ОЖД уже несколько лет ждёт реновации.
Очередной пожар произошел вечером 25 декабря. Около 20:40 очевидцы заметили огонь в окнах на третьем этаже. На место происшествия оперативно прибыли силы пожарно-спасательных частей №№ 1, 2, 4 и СПСЧ. Возгорание удалось быстро потушить. Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.
Напомним, что третий этаж этой закрытой школы также загорелся весной текущего года.