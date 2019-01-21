Для заброшенной школы №5 в Твери планируют построить новое здание

СЕГОДНЯ 09:07 2019-01-21T09:07:36+03:00

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В Твери планируют построить новое здание для школы № 5. Находится это учебное учреждение в Пролетарском районе на улице Константина Заслонова. Старое здание школы было признано авариным еще в 2012 году, с тех пор школа не работает.

В министерстве образования Тверской области сообщили, что проводить капитальный ремонт и реконструкцию школы нецелесообразно, поэтому старое здание необходимо снести. К тому же школа расположена в зоне санитарного разрыва Октябрьской железной дороги, что нарушает действующие санитарно-эпидемиологические требования. А земельный участок вокруг образовательного учреждения примыкает к магистральной улице, на которой запланировано строительства Западного моста.

- Но самая главная причина – старое здание школы рассчитано всего на 500 человек и уже давно не соответствует реальным потребностям микрорайона в количестве мест для обучающихся, - утончили в пресс-службе регионального минобразования.

Новое здание на 1224 места планируют возвести на улице Севастьянова.

Напомним, что заброшенную школу уже не раз поджигали. Последний раз здание полыхало в декабре прошлого года. Все возгорания пожарные смогли оперативно ликвидировать.